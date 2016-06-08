Как в Европе: новый красивый Омск

Похоже, к своему 300-летию наш город станет чуть ближе к Европе. Масштабная реконструкция центральной части мегаполиса из стадии «разрушения» постепенно переходит в стадию «созидания». Среди строительных лесов начинают проступать очертания нового Любинского проспекта, новых бульваров и скверов.
Напомним, ранее представители компании «ИдеалСтрой» уже заявили, что колеровка старинных зданий, расположенных в районе Любинского проспекта, будет соответствовать оригинальной, 19-го, начала 20-го, веков.
Теперь дома с обновленной лепниной будут еще больше отличаться один от другого. Омск станет похож на старый европейский город, имеющий глубокие исторические корни.
Кроме разноцветных зданий, в ходе реконструкции преображаются и скверы. Старые тропинки становятся шире, с каменным мощением. Появляется больше мест для неспешных прогулок.
Скоро День города – 300-летний юбилей. Погуляем…