Скончался известный боец ММА, попавший в клинику в ужасном состоянии

Кевин Фергюсон родился в семье выходцев с Багамских островов в 1974 году. Прославиться спортсмену помогло участие в снимавшихся на камеру «подпольных поединках». На профессиональном ринге он дебютировал в 2007 году, отправив своего соперника в нокаут менее чем за 20 секунд.