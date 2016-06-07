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Скончался известный боец ММА, попавший в клинику в ужасном состоянии

7 июня 2016, 14:17
На 42-м году жизни.

На 42-году жизни скончался Кевин Фергюсон, который более известен в качестве бойца ММА с псевдонимом Кимбо Слайс, сообщил Скотт Кокер, который являлся президентом промоутерской компании спортсмена Bellator.

Скотт Кокер отметил, что в настоящее время все опечалены и глубоко опечалены потерей Слайса, который являлся дорогим членом семьи Bellator. Кимбо был выдающимся спортсменом и харизматичной личностью, а также одним из самых знаменитых бойцов ММА. О причинах смерти президент промоутерской компании спортсмена ничего не сообщил.

Ранее ESPN сообщили о госпитализации Кимбо Слайса в одну из местных клиник города Корл-Спрингс. Также о попадании бойца в больницу сообщил источник издания TMZ, которое отмечает, что его состояние было ужасным.

Кевин Фергюсон родился в семье выходцев с Багамских островов в 1974 году. Прославиться спортсмену помогло участие в снимавшихся на камеру «подпольных поединках». На профессиональном ринге он дебютировал в 2007 году, отправив своего соперника в нокаут менее чем за 20 секунд.

На 16 июля текущего года был запланирован бой Кимбо Слайса с Джошем Томпсоном в рамках турнира Bellator.

Фото: иллюстрация

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