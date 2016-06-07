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Омичей ждет неделя праздников

7 июня 2016, 15:21
Сюрприз горожанам.

В Омске День молодежи готовятся встретить с размахом. Отмечать мероприятие собираются целую неделю. В планах у организаторов концерты, театральный фестиваль, спортивные состязания и различные мастер-классы.

Мэрия готовит жителям сюрприз – в 2016 году День молодежи будет праздноваться ежедневно, начиная с 21 июня, в течение недели. На различных досуговых площадках во всех округах будут проходить квесты, концерты, спортивные мероприятия и мастер-классы, сообщила пресс-служба городской администрации.

Кульминацией станет большая программа, которая соберет молодых людей на Зеленом острове. Откроется праздник традиционным фестивалем «Молодая музыка Сибири». Параллельно начнут работать 30 тематических интерактивных площадок: пение, танцы, мастерские сувениров, мини-лектории, литературные беседки и многое другое. Особенно профильный департамент подготовится к организации досуга молодых семей: желающие смогут поучаствовать в соревнованиях, по итогам которых лучшие пары получат золотые карты семейного клуба.

Кроме того, в программе театральный фестиваль, зарядка с чемпионом, творческий проект «Омский Арбат». Позже на сайте мэрии появится подробная афиша мероприятия.


Фото: иллюстрация

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