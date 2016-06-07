Омичей ждет неделя праздников

Мэрия готовит жителям сюрприз – в 2016 году День молодежи будет праздноваться ежедневно, начиная с 21 июня, в течение недели. На различных досуговых площадках во всех округах будут проходить квесты, концерты, спортивные мероприятия и мастер-классы, сообщила пресс-служба городской администрации.