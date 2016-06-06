В Омске готовятся к подключению отопления



В департаменте городского хозяйства администрации Омска отметили, что предприятие системно подходит к организации ремонтной кампании. Это обусловлено высокой степенью износа сетей водоснабжения и водоотведения, которая превышает 75%. Чтобы свести к минимуму возможные аварийные ситуации и обеспечить бесперебойную работу в отопительном периоде, специалисты предприятия в соответствии с намеченными графиками выполнят техническое обслуживание, ремонт оборудования водопроводных и канализационных сетей, а также насосных станций.