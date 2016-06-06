В Омске готовятся к подключению отопления

«ОмскВодоканал» дал старт плановой летней ремонтной кампании по подготовке систем водоснабжения и водоотведения.
В департаменте городского хозяйства администрации Омска отметили, что предприятие системно подходит к организации ремонтной кампании. Это обусловлено высокой степенью износа сетей водоснабжения и водоотведения, которая превышает 75%. Чтобы свести к минимуму возможные аварийные ситуации и обеспечить бесперебойную работу в отопительном периоде, специалисты предприятия в соответствии с намеченными графиками выполнят техническое обслуживание, ремонт оборудования водопроводных и канализационных сетей, а также насосных станций.
«Своевременно проведённый ремонт обеспечивает надёжную работу в зимний период, — уверен главный инженер «ОмскВодоканала» Герасим Родин. — За короткое сибирское лето специалисты предприятия проведут плановые работы на инженерных сетях и сооружениях. В частности, будут отремонтированы дефектные сети водопровода, прочищено 350 километров трубопроводов, к работе будет подготовлено 195 насосных станций разного типа, заменено 29 водоразборных колонок. Помимо этого, планируется отремонтировать 87 единиц авто- и спецтехники. Масштабные ремонтные работы пройдут на городских канализационных коллекторах. Без внимания не останутся и бесхозяйные сети».
Как напомнили в департаменте городского хозяйства, отопительный сезон 2015-16 годов прошел в штатном режиме во многом благодаря своевременной подготовке сетей и сооружений. Омскому водоканалу удалось избежать серьезных аварийных ситуаций и завершить отопительный период с одним из самых низких в стране коэффициентов аварийности. Так, среднее время устранения аварии с отключением потребителей при нормативе 24 часа не превысило 7 часов.
Источник: admomsk.ru