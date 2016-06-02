Скандал: Голая Алла Пугачева с Джонни Деппом в ванне

В сети Интернет появились «супер скандальные» фотографии примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, сидящей голой в ванне. Немеркнущая звезда вся в пене, а рядом с ней – Джонни Депп с пистолетом. То есть, не Джонни, а Джек Воробей. И совсем не Депп, а молодой супруг Аллы Максим Галкин. Но весь антураж в первый момент напоминает именно образ Джонни Деппа.
Фотографии появились на странице Аллы Пугачевой в социальной сети instagram.com/allaprimadonna/, а видео уже выложили на YouTube.
Как оказалось, это анонс нового выпуска программы Максима Галкина «МаксимМаксим». Эфир: суббота, 4 июня в 23:00 на Первом канале.
Некоторые пользователи охарактеризовали появление голой Аллы в сети Интернет эпитетами «скандал», «шок», «бескультурье». Другие же пожелали «тоже прыгнуть к ней в пену».
Фото: youtube