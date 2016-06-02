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Скандал: Голая Алла Пугачева с Джонни Деппом в ванне

2 июня 2016, 08:44
Все в шоке.

В сети Интернет появились «супер скандальные» фотографии примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, сидящей голой в ванне. Немеркнущая звезда вся в пене, а рядом с ней – Джонни Депп с пистолетом. То есть, не Джонни, а Джек Воробей. И совсем не Депп, а молодой супруг Аллы Максим Галкин. Но весь антураж в первый момент напоминает именно образ Джонни Деппа.


Фотографии появились на странице Аллы Пугачевой в социальной сети instagram.com/allaprimadonna/, а видео уже выложили на YouTube.


Как оказалось, это анонс нового выпуска программы Максима Галкина «МаксимМаксим». Эфир: суббота, 4 июня в 23:00 на Первом канале.

Некоторые пользователи охарактеризовали появление голой Аллы в сети Интернет эпитетами «скандал», «шок», «бескультурье». Другие же пожелали «тоже прыгнуть к ней в пену».


Фото: youtube

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