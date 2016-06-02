Скандал: Голая Алла Пугачева с Джонни Деппом в ванне

В сети Интернет появились «супер скандальные» фотографии примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, сидящей голой в ванне. Немеркнущая звезда вся в пене, а рядом с ней – Джонни Депп с пистолетом. То есть, не Джонни, а Джек Воробей. И совсем не Депп, а молодой супруг Аллы Максим Галкин. Но весь антураж в первый момент напоминает именно образ Джонни Деппа.