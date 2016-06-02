Омску нанесен ущерб в 18 млн: Анатолий Тиль предстанет перед судом

По данным следствия, в 2013 году упомянутый департамент совершил несколько незаконных действий по предоставлению земли под строительство без торгов, на заведомо невыгодных для муниципалитета условиях. Это повлекло серьезное нарушение прав граждан и организаций, поскольку значительные денежные средства от аренды так и не поступили в бюджет города, а авторитет органа местного самоуправления был подорван. Правоохранительные органы полагают, что из-за противоправных действий Анатолия Тиля в бюджет не поступило 18 миллионов рублей.