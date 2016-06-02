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Омску нанесен ущерб в 18 млн: Анатолий Тиль предстанет перед судом

2 июня 2016, 09:36
Двораковскому внесли представление.

В Омске в суд направлено уголовное дело в отношении директора департамента архитектуры и градостроительства мэрии Омска Анатолия Тиля. Чиновник обвиняется в трех эпизодах превышения должностных полномочий.

По данным следствия, в 2013 году упомянутый департамент совершил несколько незаконных действий по предоставлению земли под строительство без торгов, на заведомо невыгодных для муниципалитета условиях. Это повлекло серьезное нарушение прав граждан и организаций, поскольку значительные денежные средства от аренды так и не поступили в бюджет города, а авторитет органа местного самоуправления был подорван. Правоохранительные органы полагают, что из-за противоправных действий Анатолия Тиля в бюджет не поступило 18 миллионов рублей.

Обвиняемый был временно отстранен от занимаемой должности в связи с тем, что он мог бы оказать воздействие на свидетелей из числа своих подчиненных, а также продолжить заниматься преступной деятельностью, связанной с должностным положением.

Директора департамента архитектуры и градостроительства свою вину не признал, однако следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в Центральный районный суд. По итогам следствия мэру Вячеславу Двораковскому внесли представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.


По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация


#Новости#Недвижимость#Город
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