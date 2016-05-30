Tele2 обеспечила все чистые подключения в России

В 2016 году Tele2 намерена сохранить устойчивый положительный прирост абонентской базы. Оператор продолжит масштабный проект по запуску сетей скоростного мобильного интернета в регионах России и будет развивать монобрендовую розницу. Кроме того, Tele2 удерживает отток абонентов на самом низком уровне по сравнению с другими операторами мобильной связи, раскрывающими этот показатель. В I квартале 2016 года отток компании составил всего 9,9%, что связано с высоким уровнем лояльности пользователей и готовности абонентов рекомендовать услуги своего оператора друзьям и близким. Показатель NPS (Net Promoter Score) у Tele2 традиционно является самым высоким в отрасли и по итогам первого квартала 2016 года составляет 39%, что на 6 п. п. больше, чем у ближайшего конкурента.