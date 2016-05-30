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Tele2 обеспечила все чистые подключения в России

30 мая 2016, 12:21
Tele2 обеспечила все чистые подключения в России

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в I квартале 2016 года обеспечил 100% чистых подключений в России. Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованного аналитическим агентством Advanced Communications and Media (AC&M).

По результатам первого квартала 2016 года абонентская база Tele2 составила 38,4 млн человек, из них 2,1 млн клиентов – жители Московского региона. По данным аналитического агентства AC&M, Tele2 стала единственным оператором мобильной связи в России, показавшим положительный прирост количества пользователей за три месяца 2016 года. При этом компания опережает других операторов по темпам роста абонентской базы год к году.

Росту данного показателя способствовали массовые запуски бренда Tele2 в 23 новых регионах и активное развитие сетей 3G и 4G. Сейчас скоростной мобильный интернет доступен абонентам оператора в 61 регионе страны. Также в первом квартале 2016 года Tele2 успешно завершила процесс интеграции мобильных активов «Ростелекома». В ходе создания нового федерального оператора на базе Tele2 компания полностью перестроила бизнес-процессы, создала новый продуктовый портфель, переоборудовала фирменные салоны, расширила существующие контактные центры и открыла новые, а также перевела абонентов на обслуживание в Tele2.

В 2016 году Tele2 намерена сохранить устойчивый положительный прирост абонентской базы. Оператор продолжит масштабный проект по запуску сетей скоростного мобильного интернета в регионах России и будет развивать монобрендовую розницу. Кроме того, Tele2 удерживает отток абонентов на самом низком уровне по сравнению с другими операторами мобильной связи, раскрывающими этот показатель. В I квартале 2016 года отток компании составил всего 9,9%, что связано с высоким уровнем лояльности пользователей и готовности абонентов рекомендовать услуги своего оператора друзьям и близким. Показатель NPS (Net Promoter Score) у Tele2 традиционно является самым высоким в отрасли и по итогам первого квартала 2016 года составляет 39%, что на 6 п. п. больше, чем у ближайшего конкурента.


* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает в 65 регионах и обслуживает более 38 миллионов абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.

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