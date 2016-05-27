Город55
ГлавноеВсе новости

Мощный хлопок на Левом берегу Омска: тысячи жителей без света

27 мая 2016, 10:14
Серьезная авария.

В социальных сетях горожане сообщают о сильном хлопке, похожем на взрыв, на Левом берегу. После этого тысячи жителей Кировского округа остались без света, также не работали некоторые светофоры.

Накануне вечером жителей практически всего Левобережья напугал громкий грохот. Омичи сразу же стали интересоваться, что произошло, в социальных сетях. После мощного хлопка в районе 11-го микрорайона вырубилось электричество. По словам пользователей, произошла авария на электросетях, некоторый утверждают, что взорвался один из трансформаторов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области порталу Gorod55.ru пояснили, что в ведомство не поступало сообщений от жителей или от диспетчерской службы. Если бы было горение, то пожарным сообщили бы.

Фото: иллюстрация

#Новости#Недвижимость#Главное#Происшествия#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31