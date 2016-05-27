Мощный хлопок на Левом берегу Омска: тысячи жителей без света

В социальных сетях горожане сообщают о сильном хлопке, похожем на взрыв, на Левом берегу. После этого тысячи жителей Кировского округа остались без света, также не работали некоторые светофоры.
Накануне вечером жителей практически всего Левобережья напугал громкий грохот. Омичи сразу же стали интересоваться, что произошло, в социальных сетях. После мощного хлопка в районе 11-го микрорайона вырубилось электричество. По словам пользователей, произошла авария на электросетях, некоторый утверждают, что взорвался один из трансформаторов.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области порталу Gorod55.ru пояснили, что в ведомство не поступало сообщений от жителей или от диспетчерской службы. Если бы было горение, то пожарным сообщили бы.
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