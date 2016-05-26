Tele2 приглашает омичей на «День открытых людей»

Омск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проведёт восьмой всероссийский «День открытых людей». Акция пройдёт 27 мая в ключевых фирменных салонах связи Омска в формате «чёрной пятницы».
27 мая 2016 года руководители и сотрудники омского филиала Tele2 вместо привычного рабочего дня в офисе займут места консультантов в салонах связи. В течение дня они будут отвечать на вопросы посетителей и помогать выбрать выгодный тариф для подключения к сети оператора.
Акция пройдет в 10 фирменных салонах связи оператора. В этот день все желающие смогут подключиться к Tele2 или перейти на пакетный тариф на специальных условиях. При переходе с тарифа «Самый чёрный» на «Сверхчёрный», Tele2 предоставит абоненту скидку 50% на абонентскую плату в первый месяц пользования. Таким образом стоимость самого объёмного пакетного тарифа составит всего 299 рублей 50 копеек. Любому действующему абоненту, пополнившему в этот день счёт на сумму более 100 рублей, в подарок от оператора достанется 1 Гб мобильного интернета на 30 дней.
Тем, кто ещё раздумывает о подключении к сети Tele2, в «День открытых людей» представится отличная возможность подключить тарифный план «Очень чёрный» со скидкой 50%. Выгодный тариф для общения и пользования быстрым 3G интернетом будет стоить Абонентская плата в первый месяц при подключении в «День открытых людей» составит всего 114 рублей 50 копеек. Кроме этого, будет действовать скидка в размере 20% на все аксессуары. А тем, кто решит перейти в сеть Tele2 с сохранением своего номера по процедуре MNP, оператор подарит фирменный сувенир.
Максим Соловьёв, коммерческий директор омского филиала Tele2:
«Любимое многими словосочетание «Черная пятница» – это день скидок и распродаж. Восьмой «День открытых людей» мы решили провести именно в таком формате. 27 мая мы на половину снизим цены на самые востребованные тарифы Tele2, а также приготовим сюрпризы всем посетителям салонов, принимающих участие в акции. Приятным бонусом в этот день станет не только возможность стать обладателем тарифа с быстрым мобильным интернетом по выгодной цене, но и получить индивидуальную консультацию от сотрудников административного офиса компании».
Акция «День открытых людей» 27 мая пройдет по следующим адресам:
г. Омск, пр. Карла Маркса, 10
г. Омск, пр. Карла Маркса, 2
г. Омск, ул. 70 лет октября, 25а/1
г. Омск, ул. 4 Челюскинцев, 119
г. Омск, пр. Мира, 60/1
г. Омск, ул. Бетховена, 33/1
г. Омск, ул. Нефтезаводская, 32Д
г. Омск, ул. Серова, 19А
г. Омск, пр. Космический, 52
г. Омск, Гуртьева, 25
* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает в 65 регионах и обслуживает более 38 миллионов абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
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