Tele2 приглашает омичей на «День открытых людей»

Тем, кто ещё раздумывает о подключении к сети Tele2, в «День открытых людей» представится отличная возможность подключить тарифный план «Очень чёрный» со скидкой 50%. Выгодный тариф для общения и пользования быстрым 3G интернетом будет стоить Абонентская плата в первый месяц при подключении в «День открытых людей» составит всего 114 рублей 50 копеек. Кроме этого, будет действовать скидка в размере 20% на все аксессуары. А тем, кто решит перейти в сеть Tele2 с сохранением своего номера по процедуре MNP, оператор подарит фирменный сувенир.