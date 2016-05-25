В Омске перестанут отключать горячую воду на 2 недели – новые сроки

Кроме того, ресурсоснабжающим компаниям предстоит выполнить большой объем работ. Так, «ОмскВодоканалом» запланирована замена водопроводных сетей и сетей водоотведения. «Омскэлектро» необходимо выполнить капитальный ремонт трансформаторных подстанций, силовых трансформаторов, участков кабельных линий и воздушных линий. «Омскгорогазом» запланированы работы по освидетельствованию сосудов сжиженного газа, диагностированию сосудов сжиженного газа, находящихся в эксплуатации более 35 лет, приборное обследование газопроводов низкого давления.

Основной целью данных работ является получение паспортов готовности и безаварийное прохождение предстоящего отопительного периода. В прошлом году такой паспорт был подучен городской мэрией впервые.