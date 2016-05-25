В Омске перестанут отключать горячую воду на 2 недели – новые сроки

Все теплоснабжающие и теплосетевые организации Омска сейчас готовятся к новому отопительному сезону. Для этого на сетях традиционно летом производятся отключения горячего водоснабжения.
Срок отключения горячей воды составляет 14 суток. Однако некоторые ресурсоснабжающие организаций решили сократить период проведения ремонтных работ и сроки отключения. Так, ООО «ПТЭ» ремонтные работы будут проводиться без ограничения горячего водоснабжения. Период отключения горячей воды будет сокращен на котельных, находящихся в ведении «ОмскРТС», а также крышные котельные завода крупнопанельного домостроения «Стройбетон», передает пресс-служба мэрии Омска.
Предприятию «ПТЭ» принадлежат котельные, расположенные адресам: улица 28-я Северная, 1-А; улица 2-я Поселковая, 65/1; улица Володарского, 1/2. «ОмскРТС» и муниципальное предприятие «Тепловая компания» сократят сроки отключения горячего водоснабжения на 7 суток в микрорайонах «Релеро», «Загородный», по сетям ООО «Микрорайон» (Левобережье), на 2 суток в 11 и 12 микрорайонах Левого берега и на одни сутки в микрорайонах, расположенных в районе аграрного университета и судоремонтного завода.
До 5 дней сокращают сроки отключения горячей воды крышные котельные, принадлежащие «Стройбетону» и расположенные по улице 21-я Амурская, дома № 39, 41, 41/1, 43 и 43/2.
Летний график отключения горячей воды опубликован в постановлении администрации Омска от 21 апреля 2016 года № 512-п «О режимах летнего горячего водоснабжения и окончании отопительного периода 2015-2016 годов». Работы по подготовке к отопительному сезону 2016-2 017 годов уже ведутся и продлятся до сентября 2016 года.
Кроме того, ресурсоснабжающим компаниям предстоит выполнить большой объем работ. Так, «ОмскВодоканалом» запланирована замена водопроводных сетей и сетей водоотведения. «Омскэлектро» необходимо выполнить капитальный ремонт трансформаторных подстанций, силовых трансформаторов, участков кабельных линий и воздушных линий. «Омскгорогазом» запланированы работы по освидетельствованию сосудов сжиженного газа, диагностированию сосудов сжиженного газа, находящихся в эксплуатации более 35 лет, приборное обследование газопроводов низкого давления.
Основной целью данных работ является получение паспортов готовности и безаварийное прохождение предстоящего отопительного периода. В прошлом году такой паспорт был подучен городской мэрией впервые.
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