Перекрытие движения в центре Омска – весь транспорт идёт в объезд

Вдобавок 23 февраля с 10:00 до 12:00 пройдет церемония возложения гирлянд и цветов к памятникам генералу Д.М. Карбышеву и маршалу Г.К. Жукову. Будет перекрыта улица Маршала Жукова, на участке от пересечения с улицей 10 лет Октября до пересечения с улицей Лермонтова. С 09:00 до 15:00 пройдет торжественное построение войск Омского гарнизона, перекроют: