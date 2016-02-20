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Перекрытие движения в центре Омска – весь транспорт идёт в объезд

20 февраля 2016, 07:09
Список улиц.

Во время праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню защитников отечества, в Омске перекроют некоторые улицы. В связи с этим изменится и схема движения, а муниципальный транспорт поедет по новым маршрутам.

Напомним, 23 февраля с 09:00 до 15:00 будет перекрыта улица Ленина на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь. Два автобуса поедут по измененным маршрутам:

– движение автобусов маршрута № 73 с улицы Красный Путь будет направлено по улице Интернациональной, улице Ленина, далее — по утвержденной схеме;

– движение автобусов маршрута № 94 в направлении поселка Амурский с моста имени 60 лет Победы будет организовано по улице Фрунзе.

Вдобавок 23 февраля с 10:00 до 12:00 пройдет церемония возложения гирлянд и цветов к памятникам генералу Д.М. Карбышеву и маршалу Г.К. Жукову. Будет перекрыта улица Маршала Жукова, на участке от пересечения с улицей 10 лет Октября до пересечения с улицей Лермонтова. С 09:00 до 15:00 пройдет торжественное построение войск Омского гарнизона, перекроют:

– улица Ленина на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь;

– Банковский переулок на участке от улицы Певцова до Соборной площади;

– улица Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до улицы Красина;

– улица Тарская на участке от улицы Ленина до улицы Красина.

#Авто#Новости#Транспорт#Общество
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