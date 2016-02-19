В сибирском зоопарке пополнение - родился белый медвежонок, видео





Белые медведи с момента своего появления в зоопарке стали любимцами публики. Возле них всегда много людей с камерами и фотоаппаратами. А с появлением детеныша начинается настоящий ажиотаж. У Кая и Герды это уже второй медвежонок. Их первенец, медведица Шилка, прославилась около двух лет назад, когда весь Новосибирск придумывал имя для нее. В итоге ее назвали в честь директора зоопарка Ростислава Шило. Сейчас она живет в Японии.