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В сибирском зоопарке пополнение - родился белый медвежонок, видео

19 февраля 2016, 14:54
Мимими...

В новосибирском зоопарке 7 декабря у белых медведей Кая и Герды родился медвежонок. До сегодняшнего дня у посетителей не было возможности увидеть малыша, поскольку он был слишком мал.

Руководство зоопарка еще не в курсе кто это – девочка или мальчик. Первые месяцы медвежат не оторвать от матери. Наблюдать за животным можно напрямую через сайт зверинца. В вольере установлена видеокамера. Сейчас Кай находится в другом помещении, но ему не дают скучать посетители, сообщила пресс-служба НЗП.



Белые медведи с момента своего появления в зоопарке стали любимцами публики. Возле них всегда много людей с камерами и фотоаппаратами. А с появлением детеныша начинается настоящий ажиотаж. У Кая и Герды это уже второй медвежонок. Их первенец, медведица Шилка, прославилась около двух лет назад, когда весь Новосибирск придумывал имя для нее. В итоге ее назвали в честь директора зоопарка Ростислава Шило. Сейчас она живет в Японии.

В нашем Большереченском зоопарке белых медведей, к сожалению, нет. Однако в Омске есть бегемот – в Новосибирске их нет. К слову, в 2009 году омичи тоже массово придумывали имя для детеныша черного леопарда, а в 2014 – для бурых медвежат. В общем, Большеречью есть чем похвастаться.



Верхнее фото: zoonovosib.ru
Фото в тексте: bolzoo.ru

#Новости#Экология#Главное#Общество
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