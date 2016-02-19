В омском садике облучили двух детей – работает следствие

Следственные органы после сообщению из средств массовой информации о получении детьми ожогов сетчатки глаз в указанном дошкольном учреждении организовали доследственную проверку. Один из сотрудников выехал на место происшествия для установления всех обстоятельств случившегося. Действиям персонала детского сада дадут юридическую оценку. По результатам проверки примут процессуальное решение.