В омском садике облучили двух детей – работает следствие

В Омске следователи устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего в частном детском саду «Арбуз», где двух детей оставили в комнате с включенной кварцевой лампой.
Следственные органы после сообщению из средств массовой информации о получении детьми ожогов сетчатки глаз в указанном дошкольном учреждении организовали доследственную проверку. Один из сотрудников выехал на место происшествия для установления всех обстоятельств случившегося. Действиям персонала детского сада дадут юридическую оценку. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Портала Gorod55.ru ранее сообщал, что два ребенка остались
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
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