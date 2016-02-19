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В омском садике облучили двух детей – работает следствие

19 февраля 2016, 12:19
Получили ожоги в запертой комнате.

В Омске следователи устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего в частном детском саду «Арбуз», где двух детей оставили в комнате с включенной кварцевой лампой.

Следственные органы после сообщению из средств массовой информации о получении детьми ожогов сетчатки глаз в указанном дошкольном учреждении организовали доследственную проверку. Один из сотрудников выехал на место происшествия для установления всех обстоятельств случившегося. Действиям персонала детского сада дадут юридическую оценку. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Портала Gorod55.ru ранее сообщал, что два ребенка остались в запертой комнате с работающей кварцевой лампой. Малышам понадобилась медицинская помощь, им диагностировали электроофтальмию – поражение глаз в результате интенсивного облучения ультрафиолетовыми лучами.


По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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