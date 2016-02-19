Три выстрела по окнам роддома в Омске – попадание в реанимацию

Спустя несколько часов был найден 32-летний гражданин, житель поселка Горячий ключ. По случаю рождения сына он произвел три выстрела пиротехническими изделиями под окнами больницы. Петарды залетели в помещение на пятом этаже через окно реанимационного отделения, попав в ординаторскую.