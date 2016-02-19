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Три выстрела по окнам роддома в Омске – попадание в реанимацию

19 февраля 2016, 07:39
Утреннее происшествие.

Сообщение в полицию поступило от сотрудника службы безопасности медучреждения. Ранним утром под окнами родильного дома в Кировском округе неизвестный выстрелил тремя петардами.

Выясняя обстоятельства произошедшего, сотрудники полиции в первую очередь начали проверять причастность к событию мужчин, которые недавно стали отцами.

Спустя несколько часов был найден 32-летний гражданин, житель поселка Горячий ключ. По случаю рождения сына он произвел три выстрела пиротехническими изделиями под окнами больницы. Петарды залетели в помещение на пятом этаже через окно реанимационного отделения, попав в ординаторскую.

По счастливой случайности кабинет был пуст и никто не пострадал. Ущерб имуществу не причинен. Проводится проверка.

Полиция настоятельно рекомендует осуществлять запуск пиротехнических изделий только на специально подготовленных площадках, без риска для окружающих и предварительно изучив инструкцию. Любая ошибка в использовании петардами и салютами может привести к опасным последствиям.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#Происшествия#Город
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