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Темные улицы Омска подсветят бесплатными корейскими лампами

19 февраля 2016, 17:38
Крупный проект.

«Омскэлектро» и компания Республики Корея Powerking Co Ltd. подписали протокол по установке наружного освещения в городе.

Омское отделение организации «Общероссийское объединение корейцев» обратилось в мэрию с просьбой организовать встречу с руководством «Омскэлектро» и корейской компанией, производящей световое оборудование, сообщила пресс-служба администрации Омска.

Конкретные договоренности были достигнуты на первой же встрече. Корейцы безвозмездно установят 65 светильников нового поколения для тестирования на улицах 3-я Молодежная и 5-я Кордная.

Главный инженер службы наружного освещения АО «Омскэлектро» Дмитрий Махновский отметил, что указанная линия имеет свой прибор учета. Даже краткосрочная эксплуатация светильников позволит проанализировать, экономичны они или нет. Сама компания Powerking Co Ltd. хочет на примере нашего города показать, как работают лампы, чтобы потом их устанавливать по всей России.

Корейские лампы экономичны, хорошо приспособлены к жестким условиям, имеют 10-летнюю гарантию производителя и управляются дистанционно. Если тестирование пройдет успешно, то планируется внедрение по всему Омску. По расчетам организации проект окупится за три года.

Фото: иллюстрация

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