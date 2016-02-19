Темные улицы Омска подсветят бесплатными корейскими лампами

Главный инженер службы наружного освещения АО «Омскэлектро» Дмитрий Махновский отметил, что указанная линия имеет свой прибор учета. Даже краткосрочная эксплуатация светильников позволит проанализировать, экономичны они или нет. Сама компания Powerking Co Ltd. хочет на примере нашего города показать, как работают лампы, чтобы потом их устанавливать по всей России.



Корейские лампы экономичны, хорошо приспособлены к жестким условиям, имеют 10-летнюю гарантию производителя и управляются дистанционно. Если тестирование пройдет успешно, то планируется внедрение по всему Омску. По расчетам организации проект окупится за три года.