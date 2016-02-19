От финансовых лайфхаков к персональному планированию

Пожалуй, самый яркий пример – индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) . С начала действия в России системы ИИС в январе 2015 года такие счета открыли уже более 95 тыс. человек. Причина популярности ИИС понятна. Государство не просто дает нам возможность легко и просто выйти на фондовый рынок, но и прямо стимулирует к этому, гарантируя ежегодный налоговый вычет в 13 %. То есть за три года при инвестировании каждый год 400 тыс. руб. можно получить 156 тыс. руб.** – и это только за счет налоговых льгот, без учета результата от самих инвестиций.

На протяжении всего срока инвестирования вы можете в любой момент корректировать вашу инвестиционную стратегию, к примеру продать облигации, купленные изначально, и приобрести интересующие вас акции с хорошим потенциалом. А если вы не хотите следить за перипетиями рынка, вы можете воспользоваться биржевыми инструментами, подходящими под ИИС, – например биржевой Нотой №1*** со ставкой 13 %.

Задуматься о своих финансах никогда не поздно, но в условиях сгущающихся туч в экономике обратиться к финансовому «доктору», составить себе четкий план и подобрать подходящий вариант для вложений – особенно удачная идея.