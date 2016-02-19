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От финансовых лайфхаков к персональному планированию

19 февраля 2016, 11:42
От финансовых лайфхаков к персональному планированию

Лучше всего кризисы в экономике преодолевают те из нас, кто берет свои финансы под контроль.

Доходы населения падают, цены растут, многие работодатели не спешат повышать зарплату из-за снижения спроса. Как в этих условиях накопить на желаемую цель и не ухудшить жизненные условия? Даже если у вас нет накоплений, не отчаивайтесь – сократив расходы и грамотно распорядившись высвобожденными деньгами, вы удивитесь результатам.

Режем расходы
Начать, безусловно, лучше с оптимизации крупных расходов. Не занимайтесь излишним самолишением, помните, что вам нужна психологически комфортная, целесообразная экономия.

• Если вы арендуете квартиру, изучите рынок – из-за падения спроса стоимость аренды жилья в некоторых регионах России снизилась на треть! Таким образом, можно снять комфортное жилье за меньшие деньги. К примеру, снизив арендный платеж на 8 тыс. руб., за год вы сэкономите 96 тыс. руб.

• Если вы работаете недалеко от дома или если дорога на общественном транспорте занимает времени меньше, чем на авто, то можно временно отказаться от машины. Аналитики подсчитали, что только на топливе и обязательных расходах (мойка, шины) можно сэкономить от 66,2 до 122,1 тыс. рублей в год (по данным PriceWaterCoopers. Источник: http://www.pwc.ru/ru/automotive/publications/assets/e-ver_auto_2015_rus.pdf). Также оцените свои затраты на связь – в частности, можно перейти на более доступный тариф или перейти к использованию интернет-трафика для голосовых звонков.

• Оптимизировать можно не только текущие, но и будущие расходы. Например, делать ранние и несезонные покупки. Если вы планируете поездку в отпуск летом, покупайте билет заранее – за 5-7 месяцев до поездки. Так можно сэкономить 20-40 % от цены. Также полезно следить за специальными предложениями авиаперевозчиков. Еще один лайфхак* – покупка вещей в конце сезона. К примеру, в конце зимы можно найти отличную куртку, шубу или теплые сапоги на следующий год со скидками до 70-90 %. Таким образом, долгосрочное планирование часто позволяет не только более трезво оценивать объем и характер расходов, но и экономить.

Если у вас имеются задолженности по кредитам, постарайтесь как можно быстрее их погасить. Помните, что максимальный размер ежемесячного взноса по кредиту в текущей ситуации не должен превышать 35 % вашего ежемесячного дохода. Ограничьте использование кредиток. Доказано, что при покупке товаров с помощью кредитной карты человек может тратить в среднем на 30 % больше, чем при покупке тех же самых товаров за собственные деньги (по данным агентства CNews. Источник: http://www.cnews.ru/reviews/free/payments/articles/kinds.shtml).

К мечте – по готовому плану

Итак, вы оптимизировали свои расходы и у вас начали аккумулироваться свободные средства. Не спешите их куда-либо вкладывать – сначала нужно удостовериться в наличии так называемого личного резервного фонда в размере минимум трех ежемесячных расходов на непредвиденные нужны, чтобы не пришлось изымать эти средства из будущего портфеля под цель.

Часть этих средств может храниться на депозите с возможностью досрочного снятия, часть – в наличных средствах, которые будут всегда под рукой. Далее, сформировав свободную сумму для формирования накоплений, вы приблизитесь к самому важному этапу – планированию своих инвестиций.

Если лайфхаки – это хитрости, которые упрощают жизнь, в том числе в финансовом плане, то персональное финансовое планирование (ПФП) – это целая технология, успешно зарекомендовавшая себя на Западе и активно применяемая во всех отделениях «БКС Премьер» в России с 2012 года как бесплатный сервис для всех клиентов.

Как работает ПФП? Задача финансового советника, который проводит первоначальный опрос и анкетирование клиента, заключается в том, чтобы вместе с клиентом определить:
• цель инвестиций. Например, покупка автомобиля за 1,5 млн рублей;
• срок достижения цели. Например, 2 года;
• стартовые возможности. Например, 500 тыс. рублей;
• возможность довносить капитал. Например, 80 тыс. руб. раз в квартал;
• инвестиционный профиль. Например, рациональный.
И так далее.



Исходя из этих параметров, составляется системный план достижения цели – ПФП. В основу этого плана закладывается портфель финансовых инструментов, подобранных под индивидуальную цель. После этого клиент и его финансовый советник, по сути, идут к выполнению поставленного плана, при необходимости совместно корректируя его отдельные параметры.

Имея профессиональную поддержку в виде такого плана, вы не только повысите уровень своих финансовых компетенций и поймете, во что и в каких пропорциях вложить свои деньги, но и начнете смотреть в завтрашний день гораздо увереннее, какие бы мрачные ни звучали прогнозы.

Луч среди финансовых туч
Универсальных финансовых рецептов, так же как и универсальных лекарств, не бывает. Именно поэтому в «БКС Премьер» так много внимания уделяется разбору индивидуальных ситуаций. Один копит на строительство дома через 3 года, другой хочет сформировать капитал, который будет являться дополнительным доходом на пенсии через 10 лет. Разные сроки достижения целей подразумевают, что у каждого клиента будут разные портфели финансовых инструментов.

Вместе с тем в последние годы на рынке появился ряд инструментов, которые каждому дают возможность выгодно разнообразить свои вложения, например инструментами фондового рынка.

Пожалуй, самый яркий пример – индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). С начала действия в России системы ИИС в январе 2015 года такие счета открыли уже более 95 тыс. человек. Причина популярности ИИС понятна. Государство не просто дает нам возможность легко и просто выйти на фондовый рынок, но и прямо стимулирует к этому, гарантируя ежегодный налоговый вычет в 13 %. То есть за три года при инвестировании каждый год 400 тыс. руб. можно получить 156 тыс. руб.** – и это только за счет налоговых льгот, без учета результата от самих инвестиций.
На протяжении всего срока инвестирования вы можете в любой момент корректировать вашу инвестиционную стратегию, к примеру продать облигации, купленные изначально, и приобрести интересующие вас акции с хорошим потенциалом. А если вы не хотите следить за перипетиями рынка, вы можете воспользоваться биржевыми инструментами, подходящими под ИИС, – например биржевой Нотой №1*** со ставкой 13 %.
Задуматься о своих финансах никогда не поздно, но в условиях сгущающихся туч в экономике обратиться к финансовому «доктору», составить себе четкий план и подобрать подходящий вариант для вложений – особенно удачная идея.

Ирина Махова, директор филиала «БКС Премьер» в Омске


Наименование «БКС Премьер» используется АО «БКС Банк» в качестве товарного знака для идентификации оказываемых услуг. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на

осуществление брокерской деятельности № 154-13349-100000. Выдана ФСФР 14.10.2010.

* Лайфхакинг от англ. life hacking – жизненная хитрость.
** Налоговый вычет на доход физических лиц (НДФЛ) на внесенные денежные средства на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) (максимум 400 000 рублей в год). ИИС открывает на срок от 3 лет. Налоговый вычет предоставляется Федеральной налоговой службой России по окончании налогового периода только физическим лицам – налоговым резидентам РФ, получающим доход, облагаемый НДФЛ (ст. 219.1 Налогового кодекса РФ).

*** «Нота №1» — первая структурированная кредитная облигация, допущенная к торгам на Московской бирже, http://moex.com/n10249/?nt=106. Кредитные облигации (деноминированные в рублях кредитные облигации на корзину активов). Процентная ставка 13 % годовых в рублях выплачивается 12 апреля 2016 года, 12 октября 2016 года и 12 апреля 2017 года. Эмитент – BrokerCreditService Structured Products PLC (БрокерКредитСервис Стракчерд Продактс ПиЭлСи), ISIN – XS 1210016249 (www.gawling.com)
Инвестирование в облигации предполагает принятие инвестором риска наступления определенных событий в отношении референсных лиц («Кредитные события»), предусмотренных Проспектом, с которым можно ознакомиться на www.gawling.com и на http://moex.com/ru/listing/emidocs.aspx?id=8228. Перед тем как принять инвестиционное решение, инвесторы должны проанализировать все риски, связанные с осуществлением таких инвестиций, включая риски, описанные в Уведомлении о рисках, связанных с приобретением иностранных облигаций, утвержденном ЗАО «ФБ ММВБ» (Распоряжение № 382-р от 26.03.2015), риски, описанные ниже, риски, описанные в Проспекте (со стр. 56), а также в Декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС» (http://broker.ru/f/reg/pril_riski_is_id.pdf). Инвестор дополнительно несет расходы по уплате брокерских и депозитарных комиссий, налогов и иных расходов (более подробно https://broker.ru/regulations).

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