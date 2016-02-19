Об уходе со сцены объявил популярный российский исполнитель

Накануне на концерте в Нижнем Новгороде популярная российская рок-исполнительница Земфира заявила о том, что ее нынешний концертный тур станет последним.
В ходе выступления Земфира обратилась к поклонникам, заявив, что текущий гастрольный тур станет последним, певица отметила, что не хотела ранее этим спекулировать. Таким образом, исполнительница приняла решение покинуть сцену по окончанию нынешнего турне, которое закончится 1 апреля выступлением в «Олимпийском».
Помимо этого, в своем обращении рок-исполнительница отметила некоторое несоответствие нижегородского дворца культуры ожидаемым стандартам: сложный и тяжелый звук, вспомнив о своих прошлых выступлениях в этом городе.
Гастрольный тур Земфиры «Маленький человек» открывался концертом в Омске, который прошел 4 февраля в СКК им. Блинова. Выступление прошло с аншлагом, свободных мест в зале практически не было. На разогреве у российской рок-исполнительницы выступил датчанин Alex Vargas. Сама певица провела на омской сцене около двух часов, прибывая в прекрасном расположении духа: шутила, танцевала, общалась с собравшейся публикой.
Фото: vk.com/zemfiralive