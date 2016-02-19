Об уходе со сцены объявил популярный российский исполнитель





Гастрольный тур Земфиры «Маленький человек» открывался концертом в Омске, который прошел 4 февраля в СКК им. Блинова. Выступление прошло с аншлагом, свободных мест в зале практически не было. На разогреве у российской рок-исполнительницы выступил датчанин Alex Vargas. Сама певица провела на омской сцене около двух часов, прибывая в прекрасном расположении духа: шутила, танцевала, общалась с собравшейся публикой.