Новый внедорожник ВАЗ "Росомаха" - специально для дорог России, видео

Похоже, у омского Кулибина уже появился последователь на Урале, также сумевший превратить отечественный автомобиль Lada во внедорожник, способный проехать по любым дорогам, который очень похож на самый настоящий танк.
Инженер из Магнитогорска сумел соединить российский автомобиль Lada с танковыми гусеницами. Уральский конструктор Павел Шаврин потратил на свое творение полгода работы. Столь смелая модификация отечественной машины обошлась мужчине в 100 тысяч рублей. Получившемуся транспортному средству создатель дал имя «Росомаха».
Ранее аналогичный вездеход на гусеничной платформе на основе Lada Samara был создан жителем Омска Андреем Романовым. «Танк» получил название Т-21099. Максимальная скорость получившегося транспортного средства составляет 65 километров в час. Расход топлива составляет 16 литров на 100 километров. Конструктор отмечает, что свое изобретение использует в хозяйственных целях, например, для чистки дорог от снега, ведь «никто не уберет, не почистит».
Напомним, несколько лет назад портал Gorod55 писал о еще одном умельце из города Называевск, который собрал 15 самоходных машин. Болотоход, названный «Барс», был собран изобретателем-самоучкой Александром с сыновьями всего за один месяц.
Полноприводный вездеход работает на основе двигателя от легкового автомобиля «Москвич». Ходовая часть и кабина взяты у машины ГАЗ-69. Болотоход оборудован всем необходимым для использования при любых дорожных и погодных условиях – компрессор и лебедка.