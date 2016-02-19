Новый внедорожник ВАЗ "Росомаха" - специально для дорог России, видео





Ранее аналогичный вездеход на гусеничной платформе на основе Lada Samara был создан жителем Омска Андреем Романовым. «Танк» получил название Т-21099. Максимальная скорость получившегося транспортного средства составляет 65 километров в час. Расход топлива составляет 16 литров на 100 километров. Конструктор отмечает, что свое изобретение использует в хозяйственных целях, например, для чистки дорог от снега, ведь «никто не уберет, не почистит».