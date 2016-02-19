Маршрутка с пассажирами сбила ребенка возле школы в Омске

Сегодня, 19 февраля, примерно в 11:40 в дежурную часть ГИБДД сообщили об аварии. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, предварительно установили, что 37-летний водитель маршрутки №430 («3-й Разъезд–ж/д Вокзал»), двигаясь по улице Куйбышева со стороны улицы Звездова с правым поворотом на улицу Омскую, сбил пешехода, который переходил дорогу справа налево по ходу движения. Водитель был без признаков алкогольного опьянения.