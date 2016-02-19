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Маршрутка с пассажирами сбила ребенка возле школы в Омске

19 февраля 2016, 15:59
Мальчик в больнице.

В Центральном округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсовой ГАЗели и несовершеннолетнего пешехода. 10-летнего школьника доставили в медицинское учреждение.

Сегодня, 19 февраля, примерно в 11:40 в дежурную часть ГИБДД сообщили об аварии. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, предварительно установили, что 37-летний водитель маршрутки №430 («3-й Разъезд–ж/д Вокзал»), двигаясь по улице Куйбышева со стороны улицы Звездова с правым поворотом на улицу Омскую, сбил пешехода, который переходил дорогу справа налево по ходу движения. Водитель был без признаков алкогольного опьянения.

В результате ДТП 10-летнего мальчика доставили в больницу. На момент аварии в салоне микроавтобуса находилось шесть пассажиров. Окончательно обстоятельства и причины происшествия установят в ходе проверки.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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