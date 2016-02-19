Грандиозное авиашоу в Омске: высший пилотаж, техника ВКС

19 марта в Омске пройдет акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – твой выбор!». В рамках мероприятия в городе выступят авиационные группы высшего пилотажа. В общем, будет зрелищно.
Акция проводится по всей стране под патронажем Минобороны. Цель – привлечь молодых людей на военную службу по контракту и проинформировать их о социальных гарантиях и преимуществах провождения службы в соединениях и воинских частях Воздушно-космических сил, передает пресс-служба губернатора Омской области.
19 марта состоятся митинг-концерт с участием артистов кино, эстрады, театра, пройдет демонстрация современных образцов вооружений, военной техники и снаряжения Российской Армии. Предусмотрено выступление воздушных судов Воздушно-космических Сил и выступление авиационных групп высшего пилотажа «Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России» и «Беркуты».
Планируется развернуть мобильные пункты отбора граждан на военную службу по контракту и информационные пункты военно-учебных заведений Воздушно-космических сил.
В пресс-службе губернатора Омской области порталу Gorod55.ru пояснили, что о месте проведения мероприятия станет известно немного позже. Вопрос пока что находится на обсуждении – важно, чтобы было удобно всем, особенно посетителям.
Верхнее фото: russianknights.ru
Фото в тексте: omskportal.ru