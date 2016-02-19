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Грандиозное авиашоу в Омске: высший пилотаж, техника ВКС

19 февраля 2016, 10:41
Акция Минобороны.

19 марта в Омске пройдет акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – твой выбор!». В рамках мероприятия в городе выступят авиационные группы высшего пилотажа. В общем, будет зрелищно.

Акция проводится по всей стране под патронажем Минобороны. Цель – привлечь молодых людей на военную службу по контракту и проинформировать их о социальных гарантиях и преимуществах провождения службы в соединениях и воинских частях Воздушно-космических сил, передает пресс-служба губернатора Омской области.

19 марта состоятся митинг-концерт с участием артистов кино, эстрады, театра, пройдет демонстрация современных образцов вооружений, военной техники и снаряжения Российской Армии. Предусмотрено выступление воздушных судов Воздушно-космических Сил и выступление авиационных групп высшего пилотажа «Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России» и «Беркуты».

Планируется развернуть мобильные пункты отбора граждан на военную службу по контракту и информационные пункты военно-учебных заведений Воздушно-космических сил.

В пресс-службе губернатора Омской области порталу Gorod55.ru пояснили, что о месте проведения мероприятия станет известно немного позже. Вопрос пока что находится на обсуждении – важно, чтобы было удобно всем, особенно посетителям.


Верхнее фото: russianknights.ru

Фото в тексте: omskportal.ru

#Технологии#Новости#Главное#Оружие#Общество#Город
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