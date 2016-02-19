Дерипаска: нефть за $18, доллар за 100 рублей – лучше уже не будет

Олег Дерипаска, занимающий пост президента крупной российской алюминиевой компании «Русал», заявил, что нефтяные цены могут рухнуть до 18 долларов за баррель, американская валюта, в свою очередь, может взлететь до 100 рублей.
Глава «Русала» заявил: «уже нельзя молиться и ожидать, смотря на эти котировки, лучше уже не будет». Олег Дерипаска отметил, что в сложившейся ситуации необходимо понять, что нефть может упасть до $18 за баррель, доллар подорожать до 100 рублей, но «нужно двигаться, понимая, что это будет», - передает слова президента российской компании, сказанные на Красноярском экономическом форуме,
В качестве основной проблемы, которая привела к нынешней ситуации, Олег Дерипаска назвал высокую зависимость российской экономики от внешних факторов, отметив, что в 2014 году выраженный в долларах ВВП составил 2,3 триллиона, в нынешнем году этот показатель должен составить менее триллиона.
Глава «Русала» отметил, что не верит в модель импортозамещения, призвав ориентироваться на экспорт, что станет возможным лишь при переходе к децентрализованной модели, основанной на приоритете частной собственности.
По словам президента российской алюминиевой компании, РФ должна опираться на азиатский спрос, опираться на Китай и привлекать его в качестве партнера, но при этом Россия не должна отходить от Европы.
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