Дерипаска: нефть за $18, доллар за 100 рублей – лучше уже не будет

Глава «Русала» заявил: «уже нельзя молиться и ожидать, смотря на эти котировки, лучше уже не будет». Олег Дерипаска отметил, что в сложившейся ситуации необходимо понять, что нефть может упасть до $18 за баррель, доллар подорожать до 100 рублей, но «нужно двигаться, понимая, что это будет», - передает слова президента российской компании, сказанные на Красноярском экономическом форуме, ТАСС .