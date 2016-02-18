В Омске под краном погибли 4 человека – родственники получат 10 млн

Напомним, 26 октября примерно в 17:00 башенный кран рухнул на два автомобиля, ГАЗ «Соболь» и Toyota RAV4. В иномарке находились четыре человека, трое из них погибли. Из второй машины вытащили водителя с тяжелыми травмами и отправили в больницу. К сожалению, он скончался. Пострадал и крановщик, его госпитализировали в БСМП-1 также в тяжелом состоянии. После проведения технического расследования причин и обстоятельств аварии происшествие было признано страховым случаем.