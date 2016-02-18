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В Омске под краном погибли 4 человека – родственники получат 10 млн

18 февраля 2016, 12:31
Трагедия на Жукова.

Родственники омичей, погибших под башенным краном на улице Жукова, получили 6,8 миллионов рублей компенсации. В будущем планируется выплатить еще примерно 2,7 миллионов рублей.

15 февраля национальный союз страховщиков ответственности выплатил пострадавшим и иждивенцам погибших 4,5 миллиона рублей за вред, причиненный в результате падения крана на автомобиль Toyota, говорится на официальном сайте НССО.

В январе компенсацию в размере 2,3 миллионов рублей получила вдова водителя ГАЗ-2752. На данный момент сумма полученных возмещений сейчас 6,8 миллионов рублей. После обращений всех пострадавших общий размер выплат составит 9,5 миллионов рублей.

Напомним, 26 октября примерно в 17:00 башенный кран рухнул на два автомобиля, ГАЗ «Соболь» и Toyota RAV4. В иномарке находились четыре человека, трое из них погибли. Из второй машины вытащили водителя с тяжелыми травмами и отправили в больницу. К сожалению, он скончался. Пострадал и крановщик, его госпитализировали в БСМП-1 также в тяжелом состоянии. После проведения технического расследования причин и обстоятельств аварии происшествие было признано страховым случаем.


Фото: omsk.sledcom.ru

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