Россия рушит западные валюты: евро рухнул до 84 рублей, доллар – до 75

Банком России установлены официальные курсы американской и европейской валют на пятницу, 19 февраля.
На завтрашний день европейская валюта, упавшая на 2,93 рубля, установлена ЦБ РФ на уровне 84,05 рубля. Официальный курс доллара, снизившегося на 2,4 рубля, составил на 19 февраля 75,45 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,45 евро и 0,55 доллара) упала до 79,325 рубля, что ниже уровня прошлого закрытия на 2,62 рубля.
Укрепление российской валюты происходит на фоне роста нефтяных цен. К 16:55 по омскому времени «черное золото» элитного сорта Brent, подорожавшее на 2,18% с закрытия вчерашней сессии, торгуется на уровне 35,27 долларов за баррель, американское сырье WTI стоит $31,49.
Заключение договоренности, инициатором которой выступила Россия, о «заморозке» уровня добычи нефти может помочь рынку «черного золота» выйти из сложившегося кризиса, который сводится к значительному превышению предложения сырья над спросом, вследствие чего нефтяные котировки серьезно упали.
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