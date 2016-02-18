Россия рушит западные валюты: евро рухнул до 84 рублей, доллар – до 75

Укрепление российской валюты происходит на фоне роста нефтяных цен. К 16:55 по омскому времени «черное золото» элитного сорта Brent, подорожавшее на 2,18% с закрытия вчерашней сессии, торгуется на уровне 35,27 долларов за баррель, американское сырье WTI стоит $31,49.