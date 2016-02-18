Город55
ГлавноеВсе новости

Россия рушит западные валюты: евро рухнул до 84 рублей, доллар – до 75

18 февраля 2016, 17:59
Позитивная динамика.

Банком России установлены официальные курсы американской и европейской валют на пятницу, 19 февраля.

На завтрашний день европейская валюта, упавшая на 2,93 рубля, установлена ЦБ РФ на уровне 84,05 рубля. Официальный курс доллара, снизившегося на 2,4 рубля, составил на 19 февраля 75,45 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,45 евро и 0,55 доллара) упала до 79,325 рубля, что ниже уровня прошлого закрытия на 2,62 рубля.

Укрепление российской валюты происходит на фоне роста нефтяных цен. К 16:55 по омскому времени «черное золото» элитного сорта Brent, подорожавшее на 2,18% с закрытия вчерашней сессии, торгуется на уровне 35,27 долларов за баррель, американское сырье WTI стоит $31,49.

Заключение договоренности, инициатором которой выступила Россия, о «заморозке» уровня добычи нефти может помочь рынку «черного золота» выйти из сложившегося кризиса, который сводится к значительному превышению предложения сырья над спросом, вследствие чего нефтяные котировки серьезно упали.


Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Бизнес#Общество
Подпишитесь
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
В Омске загорелся памятник участникам Великой Отечественной войны
Вчера, 09:07
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20