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Происшествие в детском саду Омска – у ребенка обожжены глаза

18 февраля 2016, 13:41
Понадобилась помощь медиков.

В одном из частных детских садов Омска два малыша остались в запертой комнате с работающей кварцевой лампой. В итоге воспитанникам понадобилась помощь врачей, им диагностировали электроофтальмию.

В дошкольном учреждении факт происшествия подтвердили. Оказалось, что за детьми недосмотрели воспитатель и нянечка. Первой грозит выговор, а вот помощницу, скорее всего, уволят, поскольку на тот момент она была ответственной за кварцевание, передает телеканал «Продвижение».

Трехлетний Даниил несколько часов провел в неотложном отделении офтальмологической больницы. Сначала у мальчика покраснели глаза, затем он стал жаловаться на боли. Маленькому пациенту поставили диагноз «электроофтальмия», которая возникает, если долгое время смотреть на кварцевую лампу, сварку или яркие блики от зеркал и снега, – глаза становятся очень чувствительны даже к неяркому свету, возможно кратковременное ухудшение зрения.


Фото: скриншот из видео

#Происшествия#Новости#Город
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