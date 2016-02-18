Происшествие в детском саду Омска – у ребенка обожжены глаза

В одном из частных детских садов Омска два малыша остались в запертой комнате с работающей кварцевой лампой. В итоге воспитанникам понадобилась помощь врачей, им диагностировали электроофтальмию.
В дошкольном учреждении факт происшествия подтвердили. Оказалось, что за детьми недосмотрели воспитатель и нянечка. Первой грозит выговор, а вот помощницу, скорее всего, уволят, поскольку на тот момент она была ответственной за кварцевание, передает телеканал
Трехлетний Даниил несколько часов провел в неотложном отделении офтальмологической больницы. Сначала у мальчика покраснели глаза, затем он стал жаловаться на боли. Маленькому пациенту поставили диагноз «электроофтальмия», которая возникает, если долгое время смотреть на кварцевую лампу, сварку или яркие блики от зеркал и снега, – глаза становятся очень чувствительны даже к неяркому свету, возможно кратковременное ухудшение зрения.
Фото: скриншот из видео