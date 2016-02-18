Происшествие в детском саду Омска – у ребенка обожжены глаза

Трехлетний Даниил несколько часов провел в неотложном отделении офтальмологической больницы. Сначала у мальчика покраснели глаза, затем он стал жаловаться на боли. Маленькому пациенту поставили диагноз «электроофтальмия», которая возникает, если долгое время смотреть на кварцевую лампу, сварку или яркие блики от зеркал и снега, – глаза становятся очень чувствительны даже к неяркому свету, возможно кратковременное ухудшение зрения.