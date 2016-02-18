Повышение цен на лекарства в России. 197 препаратов ушли с рынка

Федеральной антимонопольной службой (ФАС) направлено письмо в правительство, в котором предлагается повысить цены на препараты, стоимость которых ниже 50 рублей или убрать их с рынка. В результате из продажи могут пропасть около 300 отечественных лекарств, аналоги которых могут обойтись в четыре раза дороже, сообщает издание « КоммерсантЪ ».