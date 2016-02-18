Повышение цен на лекарства в России. 197 препаратов ушли с рынка

Дешевые медикаменты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВПЛ) могут стать дороже либо вовсе покинуть рынок из-за своей нерентабельности.
Федеральной антимонопольной службой (ФАС) направлено письмо в правительство, в котором предлагается повысить цены на препараты, стоимость которых ниже 50 рублей или убрать их с рынка. В результате из продажи могут пропасть около 300 отечественных лекарств, аналоги которых могут обойтись в четыре раза дороже, сообщает издание «
В письме ведомства отмечается, что разовая индексация приведет к росту цен ЖНВПЛ на 5 рублей. В противном случае отечественным производителям придется прекратить их выпуск из-за нерентабельности данных препаратов, убыточности их производства.
К данному моменту российские компании уже прекратили выпуск 197 наименований медикаментов этого сегмента, в ближайшее время они намереваются убрать еще 160. Стоит отметить, что часть этих лекарств не имеет аналогов с фиксированной ценой.
Вопрос поддержки отечественных производителей лекарственных препаратов поднимался еще в 2014 году, предлагалось повысить цену ЖНВПЛ на 30%. Проект был внесен в правительство, но поддержки не получил из-за «необоснованно большого размера увеличения».
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