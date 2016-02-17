Tele2 усовершенствовала личный кабинет

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, обновил личный кабинет и запустил во всех регионах своего присутствия мобильное приложение «Мой Tele2», позволяющее управлять услугами и заказывать детализацию счета с мобильных устройств.
Обновленный личный кабинет
Кроме этого, личный кабинет дает возможность просматривать и редактировать персональную информацию, совершать мобильные переводы другим абонентам,, а также блокировать SIM-карту. Кроме того, сервис позволяет проверять поступления платежей и заказывать в личном кабинете детализацию расходов.
Помимо обновления интернет-версии личного кабинета, Tele2 запустила для всех абонентов приложение «Мой Tele2», ранее оно было доступно только клиентам оператора в столичном регионе. Прозрачный сервис позволяет клиентам управлять своим абонентским счетом со смартфонов на платформе iOS и Android. Создание мобильного приложения продиктовано популярностью онлайн-версии и более активным использованием мобильного интернета абонентами Tele2 после запуска сетей 3G и 4G в 60 регионах страны.
Работы по улучшению личного кабинета и созданию приложения «Мой Tele2» были проведены при поддержке компании Digital Zone в рекордно короткие сроки. После выхода первой версии приложения в
Нина Гюббенет, директор по управлению клиентским опытом Tele2:
«Личный кабинет – это простой и удобный способ для абонентов самостоятельно управлять набором услуг мобильной связи и контролировать свои затраты. В 2015 году Tele2 активно развивала в регионах России сети скоростного мобильного интернета, в результате чего наши клиенты получили возможность пользоваться этой услугой, где бы они ни находились. Приложение «Мой Tele2» позволяет пользователям оперативно получать доступ к своему личному кабинету и максимально просто решать большинство абонентских задач».
* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает более чем в 60 регионах и обслуживает 35 миллионов абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
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