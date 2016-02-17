Россияне будут работать меньше – короткие недели и длинные выходные

До конца зимы в России остается всего две недели и те, кто уже позабыл про длинные новогодние выходные, могут готовиться к новым – весенним.
Первая праздничная тройка ожидается уже в конце этой, начале следующей недели, по случаю Дня защитника отечества. Правда, до длинных выходных придется отработать шестидневку, с 15 по 20 февраля. Но затем отдохнуть с 21 по 23 февраля. И после – отработать уже «короткую» рабочую неделю с 24 по 26-е.
Напомним, с чем именно связан праздник 23 февраля. В этот день в 1918 году красноармейцы впервые одержали победу над войсками кайзеровской Германии, после чего дата и стала считаться «днем рождения Красной армии». В дальнейшем 23 февраля приобрело в России дополнительный статус Дня мужчин. Так сложилось, что некоторые участники боевых действий считают этот день больше траурным, чем праздничным. А «беспогонные» граждане наоборот – поводом для бурных застолий.
Далее, в марте, короткая рабочая неделя будет с 9-е по 11-е число после длинных выходных по случаю международного женского дня 8 марта, по случаю которого россияне отдохнут целых 4 дня с 5 по 8 марта.
Этот день стал «женским» с легкой подачи лидера социалистов Германии Клары Цеткин (Clara Zetkin). В 1910 году в Копенгагене женщина-политик призвала объединиться для решения вопросов, связанных с правами женщин. Международным праздником день стал только в 1975 года после заявления ООН.
В наше время политический статус 8 марта совершенно утерян и остался только общественный, с цветами, подарками и праздничным застольем.
После февральской и мартовской «разминки», в мае на граждан обрушатся уже две серии длинных выходных и две короткие рабочие недели.
Первомай или День труда, начало которого было положено в 1886 году с требования американских рабочих к капиталистам об организации 8-часового рабочего дня, в России будут праздновать четыре дня, с 30 апреля по 3 мая.
Далее – короткая рабочая неделя с 4 по 6 мая и плавный переход ко Дню Победы над фашисткой Германией – три праздничных дня с 7 по 9 мая и короткая рабочая неделя с 10 по 13-е.
Следующие праздничные серии ожидаются уже летом и осенью.