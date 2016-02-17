Россияне будут работать меньше – короткие недели и длинные выходные

Напомним, с чем именно связан праздник 23 февраля. В этот день в 1918 году красноармейцы впервые одержали победу над войсками кайзеровской Германии, после чего дата и стала считаться «днем рождения Красной армии». В дальнейшем 23 февраля приобрело в России дополнительный статус Дня мужчин. Так сложилось, что некоторые участники боевых действий считают этот день больше траурным, чем праздничным. А «беспогонные» граждане наоборот – поводом для бурных застолий.