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Поликлиники в Омске будут работать до обеда

17 февраля 2016, 17:20
Предупреждение Минздрава.

Региональное министерство здравоохранения обнародовало график работы медицинских учреждений в праздничные дни. С 21 по 23 февраля скорая и стационарная помощь будут оказываться в штатном режиме. Все бригады укомплектованы необходимыми лекарствами и расходным материалом.

А вот учреждения, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях взрослым, будут работать в выходные и праздники следующим образом:

– прием вызовов в регистратуре с 9-00 до 14-00 часов;

– обслуживание пациентов на дому с 9-00 до 15-30 часов;

– прием пациентов дежурными врачами-терапевтами участковыми с 9-00 до 14-00 часов.

Детские медицинские учреждения будут работать по такому графику:

– прием вызовов в регистратуре с 8-00 до 14-00 часов;

– обслуживание пациентов на дому с 8-00 до 15-30 часов;

– прием пациентов дежурными врачами-педиатрами участковыми с 8-00 до 14-00 часов.

В городской клинической стоматологической поликлинике №1, расположенной на улице Волочаевской,21а, с 8:00 до 15:00 жителям окажут срочную стоматологическую помощь, а с 9:00 до 15:00 в дежурных стоматологических поликлиниках всех округов, передает пресс-служба губернатора Омской области.

Между тем Минздрав напоминает, что на данный момент порог заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе ниже эпидемического порога на 5%, однако в медучреждениях все еще сохраняются ограничительные мероприятия: соблюдаются масочный режим, разделение потоков пациентов в поликлиниках, ограничение посещений в стационарах


Фото: иллюстрация

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