Поликлиники в Омске будут работать до обеда

Между тем Минздрав напоминает, что на данный момент порог заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе ниже эпидемического порога на 5%, однако в медучреждениях все еще сохраняются ограничительные мероприятия: соблюдаются масочный режим, разделение потоков пациентов в поликлиниках, ограничение посещений в стационарах