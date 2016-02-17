Омичку побили и ограбили после знакомства с двумя мужчинами на улице

В пункт полиции «Крутая горка» обратилась женщина 1984 года рождения. Она сообщила, что у нее украли деньги. Выяснилось, что потерпевшая познакомилась на улице с женщиной и двумя мужчинами, которые пригласили ее к себе в гости на улицу Силина. Во время застолья женщины поссорились. В ходе конфликта заявительнице причинили телесные повреждения и похитили 3,5 тысяч рублей.