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Омичку побили и ограбили после знакомства с двумя мужчинами на улице

17 февраля 2016, 12:38
Что-то пошло не так.

В течение суток правоохранители раскрыли преступление, совершенное в Крутой горке. Женщину после знакомства на улице побили и ограбили. Подозреваемой грозит семь лет тюрьмы.

В пункт полиции «Крутая горка» обратилась женщина 1984 года рождения. Она сообщила, что у нее украли деньги. Выяснилось, что потерпевшая познакомилась на улице с женщиной и двумя мужчинами, которые пригласили ее к себе в гости на улицу Силина. Во время застолья женщины поссорились. В ходе конфликта заявительнице причинили телесные повреждения и похитили 3,5 тысяч рублей.

Гражданка смогла описать приметы злоумышленницы и указала точный адрес, где все произошло. В тот же день участковый задержал 31-летнюю подозреваемую. Следователи установили, что она успела потратить деньги. По факту грабежа возбудили уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с причинением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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