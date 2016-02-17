Нефтяные страны близки грандиозной сделке. Рост цен до $140 за баррель

Однако агентством Bloomberg отмечается, что стремление к заморозке уровня добычи «черного золота» приближает нефтяные страны к грандиозной сделке. Также обращается внимание на схожесть соглашения с решением ОПЕК 1999 года. Тогда странами были существенно сокращены объемы добычи сырья, что привело к росту цен до 140 долларов за баррель.