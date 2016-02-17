Нефтяные страны близки грандиозной сделке. Рост цен до $140 за баррель

Накануне впервые за последние восемь месяцев падения нефтяных цен считающиеся лидерами по добычи «черного золота» страны – Россия, Саудовская Аравия, Венесуэла и Катар договорились о заморозке добычи сырья на уровне 11 января 2016 года.
Теперь задача нефтяных дипломатов сводится к тому, чтобы убедить других участников рынка, имеющих «черное золото», добровольно отказаться от доли продаж, заморозив добычу сырья.
В данной ситуации камнем преткновения является Иран, с которого недавно были сняты санкции. Исламская республика намеревается вернуть свою долю на нефтяном рынке, которая была утрачена за последние годы.
На данный момент нефтетрейдерами ожидается решение Ирана по вопросу заморозки добычи сырья. В связи с возникшей неопределённостью, сегодня цены на «черное золото» остаются на уровне закрытия вчерашних торгов без серьезных колебаний.
Стоит напомнить, что накануне после появления информации о результатах встречи России и ОПЕК, которыми было решено заморозить уровень добычи нефти на показателях 11 января 2016 года, стоимость сырья резко пошла вниз.
Связано столь резкое падение с тем, что от данных переговоров на рынке ожидали более жесткого решения. 11 января уровень добычи нефти был одним из самых высоких, поэтому вчерашняя встреча нынешнее положение нефтяных котировок кардинально может не изменить.
Однако агентством Bloomberg отмечается, что стремление к заморозке уровня добычи «черного золота» приближает нефтяные страны к грандиозной сделке. Также обращается внимание на схожесть соглашения с решением ОПЕК 1999 года. Тогда странами были существенно сокращены объемы добычи сырья, что привело к росту цен до 140 долларов за баррель.
Известно, что Ирак, Кувейт, Нигерия, Алжир, Оман и Эквадор уже поддержали идею заморозки уровня добычи нефти.
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