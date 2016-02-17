МТС предложила омскому бизнесу оригинальный способ поздравлений

Сибирь, РФ — ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, предлагает представителям бизнеса технологичный способ для поздравлений с наступающими праздниками. Накануне 23 февраля и 8 марта сибирские компании могут бесплатно подключить облачный сервис «Автосекретарь.Телеинфо», который доставит сотрудникам, клиентам и партнерам по всей стране персональные голосовые поздравления.
В рамках предложения с 11 февраля по 31 марта 2016 года корпоративным клиентам МТС в Сибири доступен специальный пакет, включающий 4 000 минут исходящих голосовых вызовов на все сети России, а также услугу «Автосекретарь» со скидкой 75 процентов на ежемесячную абонентскую плату. За счет большого пакета звонков решение «Автосекретарь. Телеинфо» подойдёт как малому и среднему бизнесу, так и крупным федеральным компаниям.
Для организации поздравления компании достаточно выбрать аудиторию и записать для неё голосовое поздравление — самостоятельно или с помощью профессионального диктора, услуги которого МТС предоставит бесплатно. В назначенную дату каждому из адресатов автоматически поступит звонок с заранее подготовленным поздравлением от лица компании.
«Современные технологии позволяют по-новому взглянуть на привычные процессы и во многом их оптимизировать. Мы предлагаем бизнесу удобный инструмент для информирования клиентов, партнеров и собственных сотрудников, не требующий больших денежных и временных затрат — уже в день подключения сервиса выбранная аудитория может получить персональное сообщение, в том числе поздравление с праздником. Использование облачных технологий позволяет клиенту не загружать собственные линии связи — сервис полностью работает на стороне МТС. Мы видим, что услуга «Автосекретарь» уже пользуется большой популярностью среди сибирских предприятий — за последний год спрос на нее вырос почти в 1,5 раза», — отметила директор по работе с бизнес-рынком МТС в Сибири Тамара Бажанова.
Стоимость пакетного предложения для компаний Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областей, Красноярского и Алтайского края, а также Республик Алтай, Тыва и Хакасия составляет 3900 рублей. Оставить заявку на подключение можно по телефону 8-800-250-0990, а также на сайте МТС.
Об услуге «Автосекретарь»
Услуга «Автосекретарь» — это интеллектуальное технологическое решение, которое позволяет объединить все существующие телефонные (мобильные и фиксированные) номера, а также офисную АТС в единый многоканальный номер доступа, повысить эффективность обслуживания вызовов внутри компании и увеличить число дозвонившихся до офиса клиентов. Решение призвано оптимизировать телефонную инфраструктуру компании без значительных финансовых затрат и установки дополнительного оборудования.
Опция «Телеинфо» к услуге «Автосекретарь» позволяет проводить исходящие телефонные и SMS-кампании. Услуга дает возможность снизить нагрузку на телефонные линии предприятия, а также оптимизировать расходы на персонал.
* ПАО МТС является ведущим телекоммуникационным оператором в России. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь» составляет порядка 100 миллионов абонентов. МТС и ее дочерние компании оказывают услуги в стандарте GSM во всех регионах России, а также в Армении, Беларуси, Украине, Узбекистане и Туркменистане; в стандарте UMTS - во всех регионах РФ, Армении, Беларуси; в стандарте CDMA-450 – в Украине; в стандарте LTE – в России и Армении. Компания также предоставляет услуги фиксированного ШПД, платного ТВ, телефонии – количество абонентов фиксированной связи составляет 8,8 миллиона абонентов. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT. Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.mts.ru.
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