МТС предложила омскому бизнесу оригинальный способ поздравлений

«Современные технологии позволяют по-новому взглянуть на привычные процессы и во многом их оптимизировать. Мы предлагаем бизнесу удобный инструмент для информирования клиентов, партнеров и собственных сотрудников, не требующий больших денежных и временных затрат — уже в день подключения сервиса выбранная аудитория может получить персональное сообщение, в том числе поздравление с праздником. Использование облачных технологий позволяет клиенту не загружать собственные линии связи — сервис полностью работает на стороне МТС. Мы видим, что услуга «Автосекретарь» уже пользуется большой популярностью среди сибирских предприятий — за последний год спрос на нее вырос почти в 1,5 раза», — отметила директор по работе с бизнес-рынком МТС в Сибири Тамара Бажанова.