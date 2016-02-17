Локомотиву грозит наказание от УЕФА за майку с изображением Путина

Российский полузащитник Дмитрий Тарасов, защищающий цвета московского «Локомотива», после матча 1/16 Лиги Европы с турецким «Фенербахче», в котором «железнодорожники» уступили хозяевам поля со счетом 2:0, прошелся по стамбульскому стадиону «Шюкрю Сараджонгу» в майке с изображением президента РФ Владимира Путина.
Этот поступок российского футболиста может привести к санкциям для «Локомотива» со стороны УЕФА. Согласно правилам футбольной организации, на матчах под ее эгидой политические акции запрещены.
После финального свистка Дмитрий Тарасов снял футболку «Локомотива», под которой была майка с изображением Владимира Путина и надписью «самый вежливый президент». Позже полузащитник объяснил свой поступок желанием выдержать поддержку российскому лидеру.
В условиях напряженных отношений между Россией и Турцией подобный поступок при действующем запрете на проведение политических акций в матчах под эгидой УЕФА может привести к санкциям в адрес московского «Локомотива».
Стоит отметить, что до начала матча автобус болельщиков «Локомотива» забрасывался камнями, но местной полицией быстро было пресечено данное нападение, зачинщики были задержаны. Сам матч в Стамбуле прошел без серьезных инцидентов.
Фото: cdn.sandiegouniontrib.com