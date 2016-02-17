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Локомотиву грозит наказание от УЕФА за майку с изображением Путина

17 февраля 2016, 11:04
Инцидент в матче с турецким «Фенербахче».

Российский полузащитник Дмитрий Тарасов, защищающий цвета московского «Локомотива», после матча 1/16 Лиги Европы с турецким «Фенербахче», в котором «железнодорожники» уступили хозяевам поля со счетом 2:0, прошелся по стамбульскому стадиону «Шюкрю Сараджонгу» в майке с изображением президента РФ Владимира Путина.

Этот поступок российского футболиста может привести к санкциям для «Локомотива» со стороны УЕФА. Согласно правилам футбольной организации, на матчах под ее эгидой политические акции запрещены.

После финального свистка Дмитрий Тарасов снял футболку «Локомотива», под которой была майка с изображением Владимира Путина и надписью «самый вежливый президент». Позже полузащитник объяснил свой поступок желанием выдержать поддержку российскому лидеру.

В условиях напряженных отношений между Россией и Турцией подобный поступок при действующем запрете на проведение политических акций в матчах под эгидой УЕФА может привести к санкциям в адрес московского «Локомотива».

Стоит отметить, что до начала матча автобус болельщиков «Локомотива» забрасывался камнями, но местной полицией быстро было пресечено данное нападение, зачинщики были задержаны. Сам матч в Стамбуле прошел без серьезных инцидентов.


Фото: cdn.sandiegouniontrib.com

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