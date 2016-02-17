Известная топ-модель засветила голое тело в Instagram 18+



По иронии судьбы именно ее красота в этом и мешает. Недавно в интервью Эмили сказала, что не получила роль в постановке чеховской «Чайки» из-за того, что режиссер посчитал ее чересчур симпатичной. Наверно, мы с этим согласимся.

