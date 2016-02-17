Известная топ-модель засветила голое тело в Instagram 18+

Пока 24-летняя Эмили Ратажковски находится в ожидании больших ролей в кино, известная топ-модель развлекается тем, что в промежутках между фотосессиями и литературными экспериментами постит фотографии своего изумительного тела на страницах социальных сетей.
На этот раз, Эмили обнажилась по случаю скорого выхода своей статьи «Baby Woman» на сайте lennyletter.com.
Вперемежку с голыми фото-откровениями, Ратажковски публикует и отрывки из своего нового литературного творения. Кстати, не первого. Два года назад, как сообщает «Mirror.co.uk» девушка опубликовала свою первую книгу о продюсере Норе Эфрон (умершей в 2012 году), с которой она дружила.
Красотка Эмили Ратажковски не смогла завершить учебу в Калифорнийском университете из-за успешно начатой карьеры в шоу-бизнесе. Она стала топ-моделью, но больше всего мечтает о карьере актрисы.
По иронии судьбы именно ее красота в этом и мешает. Недавно в интервью Эмили сказала, что не получила роль в постановке чеховской «Чайки» из-за того, что режиссер посчитал ее чересчур симпатичной. Наверно, мы с этим согласимся.