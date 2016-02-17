Ирина Шейк разделась на пляже для пикантной фотосессии 18+





На опубликованном сегодня моделью снимке, Ирина запечатлена на пляже лишь в трусиках, скромно прикрывая выдающиеся изгибы своего тела. По хэштегу, который поставила манекенщица, можно предположить, что снимок сделан для очередного номера популярного глянцевого журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue, на страницах которого Ирина появляется уже на протяжении десяти лет подряд.