Ирина Шейк разделась на пляже для пикантной фотосессии 18+

Российская супермодель Ирина Шейк вновь приняла участие в откровенной фотосессии, которая была сделана на пляже. Одним из снимков манекенщица поделилась со своими поклонниками в социальной сети Instagram.
Бывшая подруга нападающего мадридского «Реала» португальца Криштиано Роналду в последнее время стала часто радовать своих почитателей своими голыми снимками, которые Ирина выкладывает в социальные сети.
С начала текущего года модель успела принять участие в трех фотосессиях, в ходе которых манекенщице приходилось обнажаться, для рекламных компаний и глянцевых журналов.
В январе Ирина Шейк разделась на съемках проморолика для французского модного дома Givenchy. В начале нынешнего месяца российская супермодель поделилась с поклонниками несколькими снимками с довольно пикантной фотосессии для известного журнала GQ.
На опубликованном сегодня моделью снимке, Ирина запечатлена на пляже лишь в трусиках, скромно прикрывая выдающиеся изгибы своего тела. По хэштегу, который поставила манекенщица, можно предположить, что снимок сделан для очередного номера популярного глянцевого журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue, на страницах которого Ирина появляется уже на протяжении десяти лет подряд.
Фото: instagram.com/irinashayk