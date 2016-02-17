Гонки по вертикали на высоте 7,5 метров пройдут в Омске

Скалодром (он же скальный тренажер) СК «Энергия» является стационарным. Высота сооружения 7,5 метров. Спортсменам будут предложены маршруты как «на трудность», так и «на скорость» прохождения дистанции. В первом случае участники редко добираются до вершины, а во втором делают это наверняка и останавливают судейский «секундомер», ударяя обеими руками по последнему из «зацепов» (те самые выступы, на которые спортсмены опираются во время восхождения).