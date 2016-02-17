Гонки по вертикали на высоте 7,5 метров пройдут в Омске

С 19 по 21 февраля омские скалолазы будут штурмовать «стену» высотой в 7,5 метров. На отдельных участках трассы спортсменам подготовят поверхности даже с отрицательным углом наклона.
Открытый чемпионат и первенство Омской области по скалолазанию пройдут в СК «Энергия» (ул. Челюскинцев, 98/1). С 19 по 21 февраля здесь встретятся порядка 120-ти участников из Омска, а также Москаленского, Тарского и Азовского районов. Кроме того, в наш город приедут скалолазы из Новосибирской области и алтайского Рубцовска.
Скалодром (он же скальный тренажер) СК «Энергия» является стационарным. Высота сооружения 7,5 метров. Спортсменам будут предложены маршруты как «на трудность», так и «на скорость» прохождения дистанции. В первом случае участники редко добираются до вершины, а во втором делают это наверняка и останавливают судейский «секундомер», ударяя обеими руками по последнему из «зацепов» (те самые выступы, на которые спортсмены опираются во время восхождения).
Конфигурация трассы легко меняется благодаря перестановке на стене «зацепов». Причем «накручивается» маршрут всего за день до старта. Таким образом, никто из спортсменов не получает дополнительного преимущества за счет тренировок на готовой стене.
Участниками открытого первенства Омской области станут ребята в возрасте от 10 до 17 лет. Среди фаворитов «молодежной» части сетки можно отметить 16-летнего победителя первенства СФО Тимура Муратова и 12-летнего призера тех же стартов — Юрия Ковалёва. Во взрослых соревнованиях на маршрут выйдут скалолазы от 18-ти лет и старше.
Говорят, что стену высотой в 7,5 метров опытные спортсмены способны преодолевать за невероятные 3-5 секунд. Убедиться в этом, оценив работу скалолазов, в том числе, на поверхностях с отрицательным углом наклоном, можно будет в конце недели в СК «Энергия». Торжественное открытие соревнований запланировано на 19 февраля в 13:00.
20 и 21 февраля соревнования начнутся в 10:00 выступлениями юных участников. Взрослые же скалолазы самую эффектную часть своих восхождений продемонстрируют в субботу и воскресенье в 15:00 и в 14:00 соответственно.