Дрифт эвакуатора по ледяной дороге в Омске – видео маневра

Похоже, одним из самых любимых экстремальных развлечений омичей является дрифт на различных транспортных средствах, не только легковых машинах. С начала зимы в сети не раз появлялись соответствующие видео. Недавно в Интернете был опубликован ролик с дрифтующим эвакуатором в городке Нефтяников.
На видеохостинге YouTube пользователь «евгений алёшин» опубликовал запись с эвакуатором, водитель которого намеренно ввел грузовой транспорт в занос. Напомним, Госавтоинспекция может квалифицировать действия гражданина как нарушение правил дорожной безопасности.
За последнее время городские автолюбители на чем только не дрифтовали:
Фото: скриншот из видео