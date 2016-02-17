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Дрифт эвакуатора по ледяной дороге в Омске – видео маневра

17 февраля 2016, 10:30
Занос грузовика на скорости.

Похоже, одним из самых любимых экстремальных развлечений омичей является дрифт на различных транспортных средствах, не только легковых машинах. С начала зимы в сети не раз появлялись соответствующие видео. Недавно в Интернете был опубликован ролик с дрифтующим эвакуатором в городке Нефтяников.

На видеохостинге YouTube пользователь «евгений алёшин» опубликовал запись с эвакуатором, водитель которого намеренно ввел грузовой транспорт в занос. Напомним, Госавтоинспекция может квалифицировать действия гражданина как нарушение правил дорожной безопасности.

За последнее время городские автолюбители на чем только не дрифтовали: на маршрутках, КАМАЗах, на санках за машиной. На мотодроме ДОСААФ на Левом берегу была замечена маневрирующая машина ДПС.


Фото: скриншот из видео

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