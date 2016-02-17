Дрифт эвакуатора по ледяной дороге в Омске – видео маневра

Похоже, одним из самых любимых экстремальных развлечений омичей является дрифт на различных транспортных средствах, не только легковых машинах. С начала зимы в сети не раз появлялись соответствующие видео. Недавно в Интернете был опубликован ролик с дрифтующим эвакуатором в городке Нефтяников.