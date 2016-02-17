Город55
ГлавноеВсе новости

Дорога с автотранспортом – будущее омского парка 30-летия ВЛКСМ

17 февраля 2016, 16:44
Конец островка природы в центре города.

О ближайшем будущем парка имени 30-летия ВЛКСМ на протяжении последних лет спорят и общественники, и представители официальных органов города и области. Разбирательства шли в судах, вынесено решение и, скорее всего, скоро начнется строительство крупного развлекательного комплекса.

Так вот – пока горожане спорят о глобальных проблемах будущего, в настоящем идет медленное разрушение экологии парковой зоны.


Об этом редакции портала Gorod55.ru сообщают омичи, которые постоянно бывают в этом парке – гуляют и занимаются спортом. Их сильнее беспокоит не «комплекс с аквапарком», большая часть которого будет построена там, где сейчас уже нет деревьев, либо они находятся в ожидании сноса «по возрасту».

Омичи считают, что парк медленно превращается в «дорогу с автотранспортом»:

«Хотим обратить внимание общественности на катастрофически большое число различного рода машин, постоянно находящихся на территории парка. Колеи везде!! И рядом с конефермой, и со стороны Лизы Чайкиной. Мы не знаем, кто и как проникает на территорию парка, по служебной ли это надобности или по личной, но это всё серьезно загрязняет воздух! Ведь для того и нужны парки, чтобы было хоть где-то место для чистого воздуха.


В качестве примера «поймали» на фото снегоход на бензиновом двигателе, который в воскресенье 14 февраля нарезал круги по всему парку, оставляя за собой едкий запах и клубы выхлопа. Вообще, хоть кто-то за этим следит или можно просто заехать и кататься хоть на чём в свое удовольствие???


К чему тогда все эти разговоры про стройку аквапарка, когда с десяток снегоходов легко уничтожат всю чистоту парка?»


Редакция Gorod55.ru попыталась взять комментарий в дирекции парка имени 30-летия ВЛКСМ, но телефон, указанный на сайте мэрии, молчит уже несколько дней – пока длинные гудки. Продолжение следует…


Фотографии предоставлены очевидцами

Пока еще:




#Авто#Новости#Главное#Город
Подпишитесь
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
В Омске загорелся памятник участникам Великой Отечественной войны
Вчера, 09:07
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20