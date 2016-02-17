Дорога с автотранспортом – будущее омского парка 30-летия ВЛКСМ

«Хотим обратить внимание общественности на катастрофически большое число различного рода машин, постоянно находящихся на территории парка. Колеи везде!! И рядом с конефермой, и со стороны Лизы Чайкиной. Мы не знаем, кто и как проникает на территорию парка, по служебной ли это надобности или по личной, но это всё серьезно загрязняет воздух! Ведь для того и нужны парки, чтобы было хоть где-то место для чистого воздуха.