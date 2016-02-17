Дорога с автотранспортом – будущее омского парка 30-летия ВЛКСМ

О ближайшем будущем парка имени 30-летия ВЛКСМ на протяжении последних лет спорят и общественники, и представители официальных органов города и области. Разбирательства шли в судах, вынесено решение и, скорее всего, скоро начнется строительство крупного развлекательного комплекса.
Так вот – пока горожане спорят о глобальных проблемах будущего, в настоящем идет медленное разрушение экологии парковой зоны.
Об этом редакции портала Gorod55.ru сообщают омичи, которые постоянно бывают в этом парке – гуляют и занимаются спортом. Их сильнее беспокоит не «комплекс с аквапарком», большая часть которого будет построена там, где сейчас уже нет деревьев, либо они находятся в ожидании сноса «по возрасту».
Омичи считают, что парк медленно превращается в «дорогу с автотранспортом»:
«Хотим обратить внимание общественности на катастрофически большое число различного рода машин, постоянно находящихся на территории парка. Колеи везде!! И рядом с конефермой, и со стороны Лизы Чайкиной. Мы не знаем, кто и как проникает на территорию парка, по служебной ли это надобности или по личной, но это всё серьезно загрязняет воздух! Ведь для того и нужны парки, чтобы было хоть где-то место для чистого воздуха.
В качестве примера «поймали» на фото снегоход на бензиновом двигателе, который в воскресенье 14 февраля нарезал круги по всему парку, оставляя за собой едкий запах и клубы выхлопа. Вообще, хоть кто-то за этим следит или можно просто заехать и кататься хоть на чём в свое удовольствие???
К чему тогда все эти разговоры про стройку аквапарка, когда с десяток снегоходов легко уничтожат всю чистоту парка?»
Редакция Gorod55.ru попыталась взять комментарий в дирекции парка имени 30-летия ВЛКСМ, но телефон, указанный на сайте мэрии, молчит уже несколько дней – пока длинные гудки. Продолжение следует…
Фотографии предоставлены очевидцами
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