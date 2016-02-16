В Омске полиция устроила охоту на спортивные автомобили

Всего в ходе рейда было пресечено 19 нарушений ПДД. Один из примеров – на улице 3-я Островская правоохранители остановили а/м «ВАЗ-2107», за рулем которого находился 23-летний молодой человек. В конструкцию машины были внесены изменения – установлен другой двигатель. В отношении водителя возбуждено административное делопроизводство.