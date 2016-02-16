В Омске полиция устроила охоту на спортивные автомобили

Омское ГИБДД провела в городе профилактический рейд, связанный со спортивными автомобилями. Сотрудники ДПС проверяли соблюдение ПДД, а также пресекали управление транспортными средствами при наличии технических неисправностей.
В частности, проверка осуществлялась согласно регламенту «О безопасности колесных транспортных средств» в плане внесений изменений в конструкцию автомобиля без разрешения и контроля со стороны Госавтоинспекции по месту регистрационного учета транспортного средства.
Всего в ходе рейда было пресечено 19 нарушений ПДД. Один из примеров – на улице 3-я Островская правоохранители остановили а/м «ВАЗ-2107», за рулем которого находился 23-летний молодой человек. В конструкцию машины были внесены изменения – установлен другой двигатель. В отношении водителя возбуждено административное делопроизводство.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области