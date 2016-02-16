Tele2 растет на рынке услуг для бизнеса

Омск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги работы на рынке корпоративных услуг связи в 2015 году. Количество корпоративных клиентов Tele2 в Омске увеличилось на 11%. При этом почти в два раза выросла доля пользователей пакетных тарифных планов с включенным объёмом минут, SMS и интернет-трафика.
В мае 2015 года Tele2 предложила бизнес-клиентам возможность использовать скоростной мобильный интернет в самом востребованном стандарте – 3G, а также обновила линейку тарифных планов и услуг для бизнеса. В результате корпоративные клиенты оператора стали активнее пользоваться мобильным интернетом - объём использованного трафика вырос более чем в 3 раза по сравнению с 2014-м годом. При этом средний счёт абонента бизнес-программы Tele2 остался на прежнем уровне.
В 2015 году для абонентов корпоративного сегмента были запущены новые услуги, позволяющие оптимизировать бизнес-процессы внутри компании и сделать пользование услугами связи более комфортными и безопасными. Так, услуга «Контроль сотрудников» позволяет владельцам собственного дела всегда знать, где находятся сотрудники организации в рабочее время. А запущенная в конце года услуга «Корпоративная АТС» повышает эффективность обработки входящих вызовов и оптимизирует инфраструктуру компании путем объединения номеров Tele2 организации в единую линию.
Также в 2015 году Tele2 приняла участие в ряде проектов, направленных на развитие профессиональных навыков предпринимателей. Оператор поддержал масштабные события – специализированный форум «Стратегии управления в кризис», «Агро-Омск», «Большой Сибирский Конгресс участников госзаказа», «Омский форум маркетинга и продаж», форум предпринимателей «One to one Mainstream» а также провёл для омских бизнесменов серию деловых завтраков.
Максим Соловьёв, коммерческий директор омского филиала Tele2:
«После запуска сети 3G мы дополнили пакет предложений для бизнесменов, организаций и учреждений качественным и быстрым интернетом по выгодной цене. С помощью нашего мобильного интернета участники корпоративной программы могут эффективно решать ежедневные бизнес-задачи: вести деловую переписку, работать с файлами большого объема, использовать системы мобильного банкинга, размещать заказы и предложения на онлайн-площадках, а также осуществлять управление бизнесом через интернет. Мы уверены, что наши корпоративные клиенты высоко оценивают качество наших услуг и уровень обслуживания».
* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает более чем в 60 регионах и обслуживает 35 миллионов абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
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