Скачок цен на бензин – подорожание на 2 рубля

Стоимость литра бензина увеличиться ориентировочно на 2 рубля, дизеля – на 1. Таким образом оцениваются в компании «Лукойл» результаты повышения акциза на топливо, которое обсуждается в правительстве.
В случае принятия данного законопроекта цена акциза на бензин класса «Евро-5» за тонну будет увеличена до 10,13 тысячи рублей, дизеля – до 5,29 тысячи. Ставка акциза на топливо ниже пятого класса может быть увеличена до 13,1 тысячи рублей, сообщает
Как ранее отмечалось начальником управления контроля ТЭК ФАС (Федеральной антимонопольной службы) Дмитрием Махониным, любое увеличение акцизов неминуемо приведет у росту цен нефтепродуктов, в связи с этим ФАС выступает против такой меры.
Если повышение ставок будет одобрено, то данное подорожание станет уже вторым за последний год. С 1 января ставка на топливо пятого класса увеличилась на 2 рубля или на 36,1%, до 7,53 рубля за литр, на дизтопливо – до 4,15 рубля за литр.
Предложение о повышении топливных акцизов на бензин на 2 рубля, дизеля – на 1, выдвинуто Минфином, ранее сообщалось о подготовке соответствующего законодательного проекта. Недавно, 10 февраля, данная антикризисная мера была одобрена правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Цель данного повышения заключается в увеличении поступлений в бюджет, что поможет сократить его дефицит, который спровоцирован падением нефтяных цен.
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