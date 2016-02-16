Скачок цен на бензин – подорожание на 2 рубля

Если повышение ставок будет одобрено, то данное подорожание станет уже вторым за последний год. С 1 января ставка на топливо пятого класса увеличилась на 2 рубля или на 36,1%, до 7,53 рубля за литр, на дизтопливо – до 4,15 рубля за литр.