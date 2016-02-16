Россия и Ближний Восток останавливают нефтедобычу из-за падения цены

Сегодня, 16 февраля, в Дохе прошли переговоры между главой Минэнерго РФ Александром Новаком и представителями стран ОПЕК (Катар, Венесуэла, Саудовская Аравия), в процессе которых была достигнута договоренность о готовности осуществить заморозку добычи «черного золота» на уровне января в случае, если другие производители присоединятся к этой инициативе, сообщило агентство Bloomberg .