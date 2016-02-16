Россия и Ближний Восток останавливают нефтедобычу из-за падения цены

Сегодня, 16 февраля, в Дохе прошли переговоры между главой Минэнерго РФ Александром Новаком и представителями стран ОПЕК (Катар, Венесуэла, Саудовская Аравия), в процессе которых была достигнута договоренность о готовности осуществить заморозку добычи «черного золота» на уровне января в случае, если другие производители присоединятся к этой инициативе, сообщило агентство
Спустя несколько минут после того, как стали известны результаты встречи в Дохе, курсы американской и европейской валют выросли почти на рубль, который прервал свое укрепление.
Таким образом, курс доллара, который был ниже отметки в 76 рублей, взлетел до 77,459 рубля, евро подскочил до 86,66 рубля. Падение курса российской валюты обусловлено снижением нефтяных котировок. Цена «черного золота» элитной марки Brent, поднимавшейся сегодня на Лондонской бирже ICE до 35,54 долларов за баррель, рухнула до $33,7.
Падение стоимости нефти, вслед за которой стал терять свои позиции рубль, вызвано по большей части тем, что участники рынка ожидали принятия более жесткого решения по результатам переговоров в столице Катара.
Информацию об итогах встречи в Дохе представитель Кремля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментировать пока не стал.
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