Премиальная карта под ключ

Знаете ли вы, что число банковских карт, выпущенных российскими банками, превышает численность населения страны?
Согласно статистике Центрального банка России по состоянию на 01.10.15 эмитировано 240,5 млн банковских карт. Расчетные карты лидируют среди других видов карт – их доля в общем выпуске составляет 87 % (209,2 млн карт). Количество эмитированных банковских карт выросло за прошедший год на 7,4 %, а за последние 3 года – на 30 %.
Чем объяснить растущую привлекательность расчетных карт? Давайте разберем на примере премиальных карт VISA банка «Акцепт».
Теперь карты банка «Акцепт» VISA Gold и VISA Platinum включают в себя сервис-пакет «Тройная выгода». Поэтому кроме стандартного набора опций VISA по этим картам банка предоставляются дополнительные возможности – получение дохода до 7 % годовых на остаток собственных средств на карте, возврат до 1,15 % от суммы совершенных покупок по карте (кэш-бэк) в любом магазине или Интернете и онлайн-контроль за операциями по карте по телефону.
Кэш-бэк в отличие от виртуальных бонусов – это живые деньги, которые можно тратить сразу же на совершение абсолютно любых операций!
Еще более удобным пользование премиальными картами делает интернет-банк на основе Faktura.ru, который подключается к карте бесплатно. Моментальные платежи в Интернете, конвертация валюты, бесплатные переводы внутри банка и одни из самых низких расценок на переводы за пределы банка (0,5 % от суммы минимум 30 руб., максимум 150 руб.), моментальное открытие онлайн-вкладов с повышенными ставками – эти и другие опции интернет-банка делают карты банка «Акцепт» незаменимым финансовым инструментом для повседневной жизни.
Годовая плата за карту VISA Gold – 2500 руб., за карту VISA Platinum – 3500 руб. Фактически владелец карты окупает расходы на ее приобретение, даже просто оплачивая безналично самые необходимые покупки для себя и своей семьи: продукты, одежда, заправка автомобиля, лекарства и т. п. Плюсом к этому премиальная карта открывает сотни привилегий от платежной системы VISA!
Оцените новые возможности карты банка «Акцепт»! Подробности на сайте в разделе
* АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567.
На правах рекламы