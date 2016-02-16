Премиальная карта под ключ

Теперь карты банка «Акцепт» VISA Gold и VISA Platinum включают в себя сервис-пакет «Тройная выгода». Поэтому кроме стандартного набора опций VISA по этим картам банка предоставляются дополнительные возможности – получение дохода до 7 % годовых на остаток собственных средств на карте, возврат до 1,15 % от суммы совершенных покупок по карте (кэш-бэк) в любом магазине или Интернете и онлайн-контроль за операциями по карте по телефону.