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Омичей на два дня оставят без холодной воды

16 февраля 2016, 14:28
Список улиц.

В Омске планируется ремонт водопроводов на трех улицах, в связи с этим ряд абонентов временно останутся без холодного водоснабжения. Отключения будут проходить в течение двух дней последовательно.

Так, завтра, 17 февраля, специалисты собираются чинить водопровод на улице Масленникова, 217 с 10:00 до 16:00. Под отключение попадают:

– ул. 20 лет РККА, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 258, 260,262, 264;

– ул. Масленникова, 213, 215, 217, 217а (адм. здание), 229;

Машина с питьевой водой будет установлена по адресу улица Масленникова, 217 с 10:00 до окончания работ, передает пресс-служба «ОмскВодоканала».

Также 17 февраля планируется ремонт на улице Багратиона 2/1 с 11:00 до 22:00. Холодную воду отключат следующим абонентам:

– ул. Багратиона 4 к.1 – (торговый комплекс, 1эт.);

– ул. Багратиона, 1,3 – (жилой дом, 5 эт.);

– ул. 21-я Амурская, 2 – (жилой дом, 5 эт.);

– ул. 21-я Амурская 2а – (адм. здание, 1 эт.);

– ул. 21-я Амурская 2б – (ресторан, 3 эт.);

– ул. 24-я Северная 210 к.1 – (здание на ремонте, 2 эт.).

В четверг, 18 февраля, отремонтируют водопровод на улице 18-й Военный городок. Холодной воды не будет с 10:00 до 20:00 в следующих домах:


– ул. 18-й Военный городок , 161, 165, 166, 171, 172, 175, 222, 227.

Машина с питьевой водой будет установлена по адресу улица 18-й Военный городок, 171 с 10:00 до окончания работ.


Фото: иллюстрация

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