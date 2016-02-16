Нефтяные цены близки к максимуму – объединение РФ и Саудовской Аравии

Сегодня в ходе торгов на Лондонской бирже ICE апрельские фьючерсы «черного золота» элитного сорта Brent приблизилась к отметке в 35 доллара за баррель, увеличившись на 4%. На максимуме цена сырья доходила до $34,78, приблизившись к максимуму нынешнего месяца, который равен $35,23.