Нефтяные цены близки к максимуму – объединение РФ и Саудовской Аравии

Стоимость «черного золота» продолжает свое постепенное увеличение. Нефть сорта Brent приблизилась к отметке в 35 долларов за баррель, WTI преодолела $30.
Положительная динамика котировок «черного золота» обусловлена информацией о предстоящих переговорах между Али Аль-Наими, который является министром нефти Саудовской Аравии, и главой Минэнерго Александром Новаком.
Сегодня в ходе торгов на Лондонской бирже ICE апрельские фьючерсы «черного золота» элитного сорта Brent приблизилась к отметке в 35 доллара за баррель, увеличившись на 4%. На максимуме цена сырья доходила до $34,78, приблизившись к максимуму нынешнего месяца, который равен $35,23.
Рост цен «черного золота» вызван сообщением о неформальной встрече министров энергетики России и Саудовской Аравии. Информация о переговорах является предварительной, еще не известно состоится данное мероприятие на самом деле.
Экспертами отмечается, что стабилизация ситуации на рынке займет большое количество времени. Ориентировочно на достижение баланса может уйти от 12 до 18 месяцев, сообщает агентство
Помимо этого, агентством отмечалось, что к переговорам между министрами энергетики России и Саудовской Аравии может присоединиться Эулохио дель Пино, представитель Венесуэлы, главная тема встречи неизвестна.
Ранее Эулохио дель Пино уже встречался с ключевыми экспортерами углеводородов, выступив за заморозку добычи сырья на текущем уровне. Отмечалось, что данная инициатива встретила понимание со стороны России, Саудовской Аравии и Катара.
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