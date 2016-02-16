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Майли Сайрус с голой грудью и собачкой – фото 18+

16 февраля 2016, 13:57
Это не ваше дело!

Известная американская певица Майли Сайрус уже давно не ограничивает себя в способах самовыражения. Она это делает и на сцене, и в жизни. И, похоже, появись Майли Сайрус на своем концерте в классическом женском наряде, ее никто и не узнает.

На этот раз Майли порадовала фанатов фотографией с голой грудью, сделанной на вечеринке в ночном клубе. Звезда развлекала публику со сцены топлесс. Фотография на ее странице в Instagram, сопровождает короткое пояснение: «Похоже, от моего танца все оцепенели».


А сегодня Майли засветилась на фото с собачкой и высунутым языком, заявив всем, что это никого не касается «Not your business».


Конечно, не касается. Нам больше интересны другие «Майли». И чем откровенней, тем лучше.




#Новости#Афиша#18+#Главное#Музыка#Общество
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