Майли Сайрус с голой грудью и собачкой – фото 18+

Известная американская певица Майли Сайрус уже давно не ограничивает себя в способах самовыражения. Она это делает и на сцене, и в жизни. И, похоже, появись Майли Сайрус на своем концерте в классическом женском наряде, ее никто и не узнает.
На этот раз Майли порадовала фанатов фотографией с голой грудью, сделанной на вечеринке в ночном клубе. Звезда развлекала публику со сцены топлесс. Фотография на ее странице в Instagram, сопровождает короткое пояснение: «Похоже, от моего танца все оцепенели».
А сегодня Майли засветилась на фото с собачкой и высунутым языком, заявив всем, что это никого не касается «Not your business».
Конечно, не касается. Нам больше интересны другие «Майли». И чем откровенней, тем лучше.