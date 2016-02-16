Массовое ДТП в Омске из-за резкого торможения: шесть машин и маршрутка

Сотрудники омской Госавтоинспекции рассказали о подробностях дорожно-транспортного происшествия в Центральном округе. Выяснилось, что участниками автоаварии действительно стали семь машин.
Сегодня, 16 февраля, примерное в 11:30 в дежурную часть ГИБДД сообщили о ДТП на улице Красный путь. На место выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи. Предварительно установлено, что в районе остановки «Городок Водников» произошло сразу три столкновения, в результате которых никто не пострадал. Участниками происшествия стали Mitsubishi, Honda Fit, Kia cee'd, Renault Duster, Suzuki и маршрутка Citroen, следовавшая по маршруту №434. В данный момент проводится проверка.
В пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области порталу Gorod55.ru пояснили, что авария произошла из-за несоблюдения водителями безопасной дистанции до впередиидущего автомобиля. Машина, едущая в начале «колонны», резко затормозила, вторая врезалась в нее – таким образом и столкнулись семь транспортных средств.
Омская Госавтоинспекция еще раз напоминает омичам о неблагоприятных погодных условиях и гололедице на дорогах. Водителям следует выдерживать боковые и переднюю дистанции. Также не стоит забывать о безопасном скоростном режиме.