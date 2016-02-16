Город55
ГлавноеВсе новости

Массовое ДТП в Омске из-за резкого торможения: шесть машин и маршрутка

16 февраля 2016, 15:31
Сразу три аварии.

Сотрудники омской Госавтоинспекции рассказали о подробностях дорожно-транспортного происшествия в Центральном округе. Выяснилось, что участниками автоаварии действительно стали семь машин.

Сегодня, 16 февраля, примерное в 11:30 в дежурную часть ГИБДД сообщили о ДТП на улице Красный путь. На место выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи. Предварительно установлено, что в районе остановки «Городок Водников» произошло сразу три столкновения, в результате которых никто не пострадал. Участниками происшествия стали Mitsubishi, Honda Fit, Kia cee'd, Renault Duster, Suzuki и маршрутка Citroen, следовавшая по маршруту №434. В данный момент проводится проверка.



В пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области порталу Gorod55.ru пояснили, что авария произошла из-за несоблюдения водителями безопасной дистанции до впередиидущего автомобиля. Машина, едущая в начале «колонны», резко затормозила, вторая врезалась в нее – таким образом и столкнулись семь транспортных средств.

Омская Госавтоинспекция еще раз напоминает омичам о неблагоприятных погодных условиях и гололедице на дорогах. Водителям следует выдерживать боковые и переднюю дистанции. Также не стоит забывать о безопасном скоростном режиме.


#Авто#Новости#Главное#Происшествия#Город
Подпишитесь
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
В Омске загорелся памятник участникам Великой Отечественной войны
Вчера, 09:07
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20