Массовое ДТП в Омске из-за резкого торможения: шесть машин и маршрутка

Сегодня, 16 февраля, примерное в 11:30 в дежурную часть ГИБДД сообщили о ДТП на улице Красный путь. На место выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи. Предварительно установлено, что в районе остановки «Городок Водников» произошло сразу три столкновения, в результате которых никто не пострадал. Участниками происшествия стали Mitsubishi, Honda Fit, Kia cee'd, Renault Duster, Suzuki и маршрутка Citroen, следовавшая по маршруту №434. В данный момент проводится проверка.