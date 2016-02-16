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К 300-летию Омска обустроят новую парковую зону на Левобережье

16 февраля 2016, 16:32
Еще одно место для отдыха.

Мэр Вячеслав Двораковский утвердил дорожную карту по благоустройству парка 300-летия Омска. На участке появится освещение, пешеходные дорожки новые уличные тренажеры.

Все необходимые работы в парке на Левом берегу планируется завершить ко Дню города. Благоустройство проводится при активном участии социальных партнеров при минимальном использовании денег из бюджета, сообщила пресс-службы администрации Омска.

Напомним, в прошлом году в рамках программы «Газпром-детям» в рекреационной зоне построили мини-стадион, включающий поле с искусственным покрытием для игры в мини-футбол, площадку для игры в баскетбол, волейбол и легкоатлетическую дорожку. Вдобавок за счет субсидий из бюджета магазин спортивных товаров установил в парке спортивно-развивающее оборудование и комплекс уличных тренажеров.


Фото: иллюстрация

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