К 300-летию Омска обустроят новую парковую зону на Левобережье

Напомним, в прошлом году в рамках программы «Газпром-детям» в рекреационной зоне построили мини-стадион, включающий поле с искусственным покрытием для игры в мини-футбол, площадку для игры в баскетбол, волейбол и легкоатлетическую дорожку. Вдобавок за счет субсидий из бюджета магазин спортивных товаров установил в парке спортивно-развивающее оборудование и комплекс уличных тренажеров.