Драка 4-кратного олимпийского чемпиона и активистов «СтопХам»

Всероссийское движение «СтопХам» снова попало в громкую историю на этот раз с известным российским спортсменом.
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Ситуация началась со стандартной просьбы борцов за соблюдение ПДД «перепарковаться». Однако Немов этого не сделал. Далее на автомобиль гимнаста прикрепили наклейку на лобовое стекло, после чего и началась потасовка.
Впоследствии лидер движения Дмитрий Чугунов, комментирую ситуацию, пояснил, что активисты обиды на чемпиона не держат. Со стороны спортсмена заявление сделала супруга – Алексей для себя хочет разобраться.
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