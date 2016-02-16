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Драка 4-кратного олимпийского чемпиона и активистов «СтопХам»

16 февраля 2016, 07:47
Известный спортсмен устроил потасовку.

Всероссийское движение «СтопХам» снова попало в громкую историю на этот раз с известным российским спортсменом.

Как сообщает РСН, потасовку устроил 4-кратный олимпийский чемпион Алексей Немов. Гимнаст напал с кулаками на активистов «СтопХам».

Ситуация началась со стандартной просьбы борцов за соблюдение ПДД «перепарковаться». Однако Немов этого не сделал. Далее на автомобиль гимнаста прикрепили наклейку на лобовое стекло, после чего и началась потасовка.

Впоследствии лидер движения Дмитрий Чугунов, комментирую ситуацию, пояснил, что активисты обиды на чемпиона не держат. Со стороны спортсмена заявление сделала супруга – Алексей для себя хочет разобраться.

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