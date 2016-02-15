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В Омске нашли девушку, пропавшую неделю назад

15 февраля 2016, 09:45
Сообщение родственницы.

В Омске нашли жительницу Центрального округа, пропавшую около недели назад. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила родственница девушки Валентина Кузьминова.

«Доброе утро !Друзья, хотим сегодня сообщить, что благодаря нашим всеобщим усилиям МЫ НАШЛИ ДАШУ!!! Огромное спасибо всем кто принимал участие в поисках на протяжении всего времени и давал любую информацию о ней. Спасибо всем кто выражал слова поддержки и распространял пост. Всем кто принимал участие в размещении информации в СМИ, всем кто ездил, обзванивал всевозможные места появления Даши, огромное спасибо волонтерам которые остались неравнодушными к нашему горю. Извините,но по объективным причинам всех подробностей мы рассказать не можем. Еще раз всем вам БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!».

Напомним, Кузьминова Дарья ушла из дома 8 февраля 2016 года. О ее местонахождении было неизвестно неделю. В пресс-службе УМВД России по Омской области порталу Gorod55.ru пояснили, что информация в данный момент уточняется.


Верхнее фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

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