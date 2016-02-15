В Омске нашли девушку, пропавшую неделю назад

«Доброе утро !Друзья, хотим сегодня сообщить, что благодаря нашим всеобщим усилиям МЫ НАШЛИ ДАШУ!!! Огромное спасибо всем кто принимал участие в поисках на протяжении всего времени и давал любую информацию о ней. Спасибо всем кто выражал слова поддержки и распространял пост. Всем кто принимал участие в размещении информации в СМИ, всем кто ездил, обзванивал всевозможные места появления Даши, огромное спасибо волонтерам которые остались неравнодушными к нашему горю. Извините,но по объективным причинам всех подробностей мы рассказать не можем. Еще раз всем вам БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!».