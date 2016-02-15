Удар производства США по валюте РФ: доллар 82 рубля, евро - 95

Вышеперечисленные факторы будут оказывать главное влияние на динамику российской валюты в течение этой недели. Но в последнее время проявилась следующая тенденция: на рынках заметно бегство из рискованных активов. В таком случае, если появятся новые поводы для беспокойства относительно будущего мировой экономики, то все позитивные факторы будут нивелированы. Во многом это касается американской статистики, которая будет публиковаться в ближайшем будущем: данные по индексу цен производителей, по индексу потребительских цен, по промышленному производству США.