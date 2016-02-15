Удар производства США по валюте РФ: доллар 82 рубля, евро - 95

Уже сегодня будут опубликованы данные по внешнеторговому балансу РФ. Хотя данное событие едва сумеет сильно повлиять на позиции рубля, который не очень чувствителен к собственной макростатистике.
Российская валюта в большей степени будет реагировать на динамику нефтяных цен. Восстановлению цен «черного золота», как и прежде, препятствует дисбаланс спроса и предложения сырья на мировом рынке. Следовательно, нет оснований для ощутимого роста рубля.
В минувшую пятницу министр энергетики ОАЭ выразил готовность к участию в переговорах с нефтедобывающими странами по вопросу сокращению объемов добычи сырья. В случае, если подобные сообщения продолжат поступать, то «черное золото» будет двигаться к отметке в 34 доллара за баррель, сообщает «Российская Газета» со ссылкой на аналитика ГК Forex Club Ирину Рогову.
На фоне нефти, которая может крепнуть, американская валюта снизится до уровня в 77,5 рубля, евро – до 86,30. Также отмечается, что с сегодняшнего дня в России стартует налоговый период, который может оказать умеренную поддержку валюте РФ.
Вышеперечисленные факторы будут оказывать главное влияние на динамику российской валюты в течение этой недели. Но в последнее время проявилась следующая тенденция: на рынках заметно бегство из рискованных активов. В таком случае, если появятся новые поводы для беспокойства относительно будущего мировой экономики, то все позитивные факторы будут нивелированы. Во многом это касается американской статистики, которая будет публиковаться в ближайшем будущем: данные по индексу цен производителей, по индексу потребительских цен, по промышленному производству США.
С учетом этих данных допускается, что доллар вполне может подняться до 82 рублей, а евро и вовсе до 95 рублей.
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